Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 838 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|70.673.274.000
|7,85
|Ereğli Demir Çelik
|66.150.000.000
|1,27
|Koç Holding
|63.194.579.406
|1,24
|Enka İnşaat
|61.824.000.000
|1,05
|Garanti Bankası
|43.890.000.000
|0,62
|Bim Mağazalar
|40.044.840.000
|7,20
|İskenderun Demir Çelik
|39.324.000.000
|1,36
|ASELSAN
|38.030.400.000
|1,84
|Turkcell
|37.026.000.000
|1,83
|Tüpraş
|35.734.819.840
|2,64
|SASA Polyester
|33.465.600.000
|8,29
|Akbank
|32.864.000.000
|0,47
|Türk Telekom
|28.840.000.000
|1,89
|Tofaş Oto Fabrikası
|28.500.000.000
|5,70
|İş Bankası (C)
|27.809.814.600
|0,39
|Şişe Cam
|27.201.340.819
|1,01
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.172.212.826
|0,45
|Sabancı Holding
|23.954.342.150
|0,58
|Arçelik
|23.691.030.867
|1,60
|Türk Hava Yolları
|23.418.600.000
|0,41
Kaynak: AA
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