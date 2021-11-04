Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 838 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 70.673.274.000 7,85 Ereğli Demir Çelik 66.150.000.000 1,27 Koç Holding 63.194.579.406 1,24 Enka İnşaat 61.824.000.000 1,05 Garanti Bankası 43.890.000.000 0,62 Bim Mağazalar 40.044.840.000 7,20 İskenderun Demir Çelik 39.324.000.000 1,36 ASELSAN 38.030.400.000 1,84 Turkcell 37.026.000.000 1,83 Tüpraş 35.734.819.840 2,64 SASA Polyester 33.465.600.000 8,29 Akbank 32.864.000.000 0,47 Türk Telekom 28.840.000.000 1,89 Tofaş Oto Fabrikası 28.500.000.000 5,70 İş Bankası (C) 27.809.814.600 0,39 Şişe Cam 27.201.340.819 1,01 Yapı ve Kredi Bankası 25.172.212.826 0,45 Sabancı Holding 23.954.342.150 0,58 Arçelik 23.691.030.867 1,60 Türk Hava Yolları 23.418.600.000 0,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi

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