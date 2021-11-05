Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 838 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (Günlük) 5.11.2021
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|70.673.274.000
|7,85
|Ereğli Demir Çelik
|65.170.000.000
|1,25
|Koç Holding
|63.397.451.250
|1,24
|Enka İnşaat
|62.496.000.000
|1,07
|Garanti Bankası
|44.226.000.000
|0,62
|Bim Mağazalar
|39.498.360.000
|7,11
|İskenderun Demir Çelik
|39.498.000.000
|1,37
|ASELSAN
|37.962.000.000
|1,84
|Turkcell
|37.290.000.000
|1,70
|Tüpraş
|36.085.406.720
|2,67
|SASA Polyester
|33.219.200.000
|8,23
|Akbank
|32.552.000.000
|0,46
|Türk Telekom
|29.645.000.000
|1,94
|Tofaş Oto Fabrikası
|28.875.000.000
|5,77
|İş Bankası (C)
|27.629.815.800
|0,39
|Şişe Cam
|27.017.547.975
|1,00
|Yapı ve Kredi Bankası
|25.087.742.313
|0,45
|Sabancı Holding
|24.321.614.858
|0,54
|Arçelik
|24.177.555.175
|1,63
|Türk Hava Yolları
|23.556.600.000
|0,41
Kaynak: AA
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