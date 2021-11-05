Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 838 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (Günlük) 5.11.2021 PD PD/DD Ford Otosan 70.673.274.000 7,85 Ereğli Demir Çelik 65.170.000.000 1,25 Koç Holding 63.397.451.250 1,24 Enka İnşaat 62.496.000.000 1,07 Garanti Bankası 44.226.000.000 0,62 Bim Mağazalar 39.498.360.000 7,11 İskenderun Demir Çelik 39.498.000.000 1,37 ASELSAN 37.962.000.000 1,84 Turkcell 37.290.000.000 1,70 Tüpraş 36.085.406.720 2,67 SASA Polyester 33.219.200.000 8,23 Akbank 32.552.000.000 0,46 Türk Telekom 29.645.000.000 1,94 Tofaş Oto Fabrikası 28.875.000.000 5,77 İş Bankası (C) 27.629.815.800 0,39 Şişe Cam 27.017.547.975 1,00 Yapı ve Kredi Bankası 25.087.742.313 0,45 Sabancı Holding 24.321.614.858 0,54 Arçelik 24.177.555.175 1,63 Türk Hava Yolları 23.556.600.000 0,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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