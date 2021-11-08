Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 864 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 69.585.453.000 7,73 Ereğli Demir Çelik 67.200.000.000 1,29 Koç Holding 66.237.657.066 1,20 Enka İnşaat 62.720.000.000 1,04 Garanti BBVA 44.940.000.000 0,63 İskenderun Demir Çelik 40.687.000.000 1,41 Bim Mağazalar 39.953.760.000 7,19 ASELSAN 38.714.400.000 1,88 Turkcell 37.114.000.000 1,69 Tüpraş 36.736.496.640 2,71 SASA Polyester 33.689.600.000 8,35 Akbank 32.916.000.000 0,47 Türk Telekom 29.855.000.000 1,96 Tofaş Oto Fabrikası 29.450.000.000 5,89 İş Bankası (C) 28.214.811.900 0,38 Şişe Cam 27.446.397.943 1,02 Yapı ve Kredi Bankası 25.510.094.878 0,46 Sabancı Holding 25.096.968.351 0,56 Arçelik 24.542.448.406 1,66 Türk Hava Yolları 24.508.800.000 0,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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