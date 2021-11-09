Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 874 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 71.690.913.000 7,96 Ereğli Demir Çelik 68.705.000.000 1,32 Koç Holding 66.541.964.832 1,21 Enka İnşaat 62.496.000.000 1,03 Garanti Bankası 44.436.000.000 0,63 İskenderun Demir Çelik 42.369.000.000 1,47 Bim Mağazalar 39.862.680.000 5,93 ASELSAN 39.216.000.000 1,90 Tüpraş 38.314.137.600 2,83 Turkcell 36.652.000.000 1,67 SASA Polyester 36.041.600.000 8,93 Akbank 32.760.000.000 0,47 Tofaş Oto Fabrikası 30.550.000.000 6,11 Türk Telekom 30.065.000.000 1,97 Şişe Cam 28.457.258.582 1,05 İş Bankası (C) 27.989.813.400 0,37 Yapı ve Kredi Bankası 26.101.388.468 0,47 Sabancı Holding 25.749.897.609 0,57 Türk Hava Yolları 25.060.800.000 0,44 Arçelik 24.596.506.662 1,66 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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