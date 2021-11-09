Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 874 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|71.690.913.000
|7,96
|Ereğli Demir Çelik
|68.705.000.000
|1,32
|Koç Holding
|66.541.964.832
|1,21
|Enka İnşaat
|62.496.000.000
|1,03
|Garanti Bankası
|44.436.000.000
|0,63
|İskenderun Demir Çelik
|42.369.000.000
|1,47
|Bim Mağazalar
|39.862.680.000
|5,93
|ASELSAN
|39.216.000.000
|1,90
|Tüpraş
|38.314.137.600
|2,83
|Turkcell
|36.652.000.000
|1,67
|SASA Polyester
|36.041.600.000
|8,93
|Akbank
|32.760.000.000
|0,47
|Tofaş Oto Fabrikası
|30.550.000.000
|6,11
|Türk Telekom
|30.065.000.000
|1,97
|Şişe Cam
|28.457.258.582
|1,05
|İş Bankası (C)
|27.989.813.400
|0,37
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.101.388.468
|0,47
|Sabancı Holding
|25.749.897.609
|0,57
|Türk Hava Yolları
|25.060.800.000
|0,44
|Arçelik
|24.596.506.662
|1,66
Kaynak: AA
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