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Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

10.11.2021 18:46
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 875 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 875 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan71.410.185.0007,93
Ereğli Demir Çelik67.725.000.0001,30
Koç Holding66.085.503.1831,20
Enka İnşaat64.960.000.0001,07
Garanti Bankası45.066.000.0000,64
İskenderun Demir Çelik42.775.000.0001,48
Bim Mağazalar40.318.080.0006,00
Tüpraş39.541.191.6802,92
ASELSAN38.942.400.0001,89
Turkcell37.224.000.0001,70
SASA Polyester35.660.800.0008,84
Akbank33.280.000.0000,47
Tofaş Oto Fabrikası30.400.000.0006,08
Türk Telekom30.345.000.0001,99
Şişe Cam29.314.958.5181,08
İş Bankası (C)28.214.811.9000,38
Yapı ve Kredi Bankası26.439.270.5190,47
Sabancı Holding26.117.170.3170,58
Türk Hava Yolları25.019.400.0000,43
Arçelik24.461.361.0211,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ford Otosan, Demir Çelik, Ereğli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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