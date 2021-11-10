Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 875 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 71.410.185.000 7,93 Ereğli Demir Çelik 67.725.000.000 1,30 Koç Holding 66.085.503.183 1,20 Enka İnşaat 64.960.000.000 1,07 Garanti Bankası 45.066.000.000 0,64 İskenderun Demir Çelik 42.775.000.000 1,48 Bim Mağazalar 40.318.080.000 6,00 Tüpraş 39.541.191.680 2,92 ASELSAN 38.942.400.000 1,89 Turkcell 37.224.000.000 1,70 SASA Polyester 35.660.800.000 8,84 Akbank 33.280.000.000 0,47 Tofaş Oto Fabrikası 30.400.000.000 6,08 Türk Telekom 30.345.000.000 1,99 Şişe Cam 29.314.958.518 1,08 İş Bankası (C) 28.214.811.900 0,38 Yapı ve Kredi Bankası 26.439.270.519 0,47 Sabancı Holding 26.117.170.317 0,58 Türk Hava Yolları 25.019.400.000 0,43 Arçelik 24.461.361.021 1,65 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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