Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 93 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Enka İnşaat
|86.408.000.000
|1,43
|Ford Otosan
|85.025.493.000
|9,44
|Ereğli Demir Çelik
|82.110.000.000
|1,58
|Koç Holding
|72.932.427.918
|1,32
|İskenderun Demir Çelik
|57.391.000.000
|1,99
|Garanti Bankası
|49.560.000.000
|0,70
|ASELSAN
|46.147.200.000
|2,24
|Tüpraş
|42.721.515.520
|3,16
|SASA Polyester
|42.380.800.000
|10,50
|BİM Mağazalar
|41.805.720.000
|6,22
|Turkcell
|40.458.000.000
|1,85
|Tofaş Oto Fabrikası
|39.025.000.000
|7,80
|Şişe Cam
|37.463.107.907
|1,39
|Akbank
|36.192.000.000
|0,52
|Türk Telekom
|31.745.000.000
|2,08
|İş Bankası (C)
|31.589.789.400
|0,42
|Arçelik
|30.272.623.584
|2,04
|Yapı ve Kredi Bankası
|29.564.679.494
|0,53
|Sabancı Holding
|27.586.261.147
|0,62
|Türk Hava Yolları
|26.289.000.000
|0,46
Kaynak: AA
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