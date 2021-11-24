Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 93 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Enka İnşaat 86.408.000.000 1,43 Ford Otosan 85.025.493.000 9,44 Ereğli Demir Çelik 82.110.000.000 1,58 Koç Holding 72.932.427.918 1,32 İskenderun Demir Çelik 57.391.000.000 1,99 Garanti Bankası 49.560.000.000 0,70 ASELSAN 46.147.200.000 2,24 Tüpraş 42.721.515.520 3,16 SASA Polyester 42.380.800.000 10,50 BİM Mağazalar 41.805.720.000 6,22 Turkcell 40.458.000.000 1,85 Tofaş Oto Fabrikası 39.025.000.000 7,80 Şişe Cam 37.463.107.907 1,39 Akbank 36.192.000.000 0,52 Türk Telekom 31.745.000.000 2,08 İş Bankası (C) 31.589.789.400 0,42 Arçelik 30.272.623.584 2,04 Yapı ve Kredi Bankası 29.564.679.494 0,53 Sabancı Holding 27.586.261.147 0,62 Türk Hava Yolları 26.289.000.000 0,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Ece Üner, kızı öldürülen acı anneyi dinlerken gözyaşlarına boğuldu

Beyzbol sopalı maganda kadın kuryeye saldırdı

Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi

Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum

Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi

"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum

Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek