Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 88 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|85.060.584.000
|9,45
|Enka İnşaat
|84.952.000.000
|1,40
|Ereğli Demir Çelik
|79.030.000.000
|1,52
|Koç Holding
|71.106.581.322
|1,29
|İskenderun Demir Çelik
|57.217.000.000
|1,98
|ASELSAN
|48.746.400.000
|2,36
|Garanti Bankası
|47.838.000.000
|0,68
|SASA Polyester
|45.315.200.000
|11,23
|BİM Mağazalar
|41.775.360.000
|6,22
|Turkcell
|40.304.000.000
|1,84
|Tofaş Oto Fabrikası
|39.775.000.000
|7,95
|Tüpraş
|37.838.341.120
|2,80
|Şişe Cam
|36.850.465.096
|1,36
|Akbank
|33.904.000.000
|0,48
|Türk Telekom
|32.480.000.000
|2,13
|İş Bankası (C)
|29.474.803.500
|0,39
|Arçelik
|29.056.312.815
|1,96
|Yapı ve Kredi Bankası
|26.523.741.032
|0,48
|Sabancı Holding
|26.096.766.277
|0,58
|Gübre Fabrikaları
|25.834.900.000
|14,13
Kaynak: AA
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