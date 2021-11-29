Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 88 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 85.060.584.000 9,45 Enka İnşaat 84.952.000.000 1,40 Ereğli Demir Çelik 79.030.000.000 1,52 Koç Holding 71.106.581.322 1,29 İskenderun Demir Çelik 57.217.000.000 1,98 ASELSAN 48.746.400.000 2,36 Garanti Bankası 47.838.000.000 0,68 SASA Polyester 45.315.200.000 11,23 BİM Mağazalar 41.775.360.000 6,22 Turkcell 40.304.000.000 1,84 Tofaş Oto Fabrikası 39.775.000.000 7,95 Tüpraş 37.838.341.120 2,80 Şişe Cam 36.850.465.096 1,36 Akbank 33.904.000.000 0,48 Türk Telekom 32.480.000.000 2,13 İş Bankası (C) 29.474.803.500 0,39 Arçelik 29.056.312.815 1,96 Yapı ve Kredi Bankası 26.523.741.032 0,48 Sabancı Holding 26.096.766.277 0,58 Gübre Fabrikaları 25.834.900.000 14,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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