Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 169 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Enka İnşaat 90.944.000.000 1,50 Ford Otosan 86.323.860.000 9,59 Ereğli Demir Çelik 80.290.000.000 1,54 Koç Holding 74.301.812.865 1,35 İskenderun Demir Çelik 60.900.000.000 2,11 SASA Polyester 51.049.600.000 12,65 ASELSAN 49.795.200.000 2,42 Garanti Bankası 48.888.000.000 0,69 Tofaş Oto Fabrikası 43.800.000.000 8,76 Turkcell 42.900.000.000 1,96 BİM Mağazalar 42.595.080.000 6,34 Şişe Cam 39.729.886.309 1,47 Tüpraş 39.365.898.240 2,91 Akbank 34.996.000.000 0,50 Türk Telekom 34.790.000.000 2,28 Arçelik 31.205.128.507 2,11 İş Bankası (C) 30.599.796.000 0,41 Yapı ve Kredi Bankası 27.875.269.237 0,50 Gübre Fabrikaları 27.588.400.000 15,08 Sabancı Holding 27.076.160.164 0,60 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi

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