Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 347 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Enka İnşaat 92.736.000.000 1,53 Ford Otosan 89.727.687.000 9,97 Ereğli Demir Çelik 85.750.000.000 1,65 Koç Holding 80.032.942.458 1,45 İskenderun Demir Çelik 68.788.000.000 2,38 ASELSAN 52.576.800.000 2,55 SASA Polyester 51.587.200.000 12,78 Garanti BBVA 49.644.000.000 0,70 Tofaş Oto Fabrikası 44.750.000.000 8,95 Turkcell 44.396.000.000 2,03 BİM Mağazalar 44.325.600.000 6,60 Şişe Cam 43.834.593.144 1,62 Tüpraş 39.966.904.320 2,95 Akbank 37.024.000.000 0,53 Türk Telekom 36.155.000.000 2,37 İş Bankası (C) 32.579.782.800 0,44 Arçelik 32.421.439.276 2,19 Yapı ve Kredi Bankası 29.733.620.520 0,53 Sabancı Holding 28.565.655.034 0,64 Gübre Fabrikaları 28.323.200.000 15,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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