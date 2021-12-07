Üye Girişi
Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

07.12.2021 13:41
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 347 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 347 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Enka İnşaat92.736.000.0001,53
Ford Otosan89.727.687.0009,97
Ereğli Demir Çelik85.750.000.0001,65
Koç Holding80.032.942.4581,45
İskenderun Demir Çelik68.788.000.0002,38
ASELSAN52.576.800.0002,55
SASA Polyester51.587.200.00012,78
Garanti BBVA49.644.000.0000,70
Tofaş Oto Fabrikası44.750.000.0008,95
Turkcell44.396.000.0002,03
BİM Mağazalar44.325.600.0006,60
Şişe Cam43.834.593.1441,62
Tüpraş39.966.904.3202,95
Akbank37.024.000.0000,53
Türk Telekom36.155.000.0002,37
İş Bankası (C)32.579.782.8000,44
Arçelik32.421.439.2762,19
Yapı ve Kredi Bankası29.733.620.5200,53
Sabancı Holding28.565.655.0340,64
Gübre Fabrikaları28.323.200.00015,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Borsa İstanbul, Ford Otosan, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan ne kadar ücret istiyor? 13:54 Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan ne kadar ücret istiyor?
Yardımcı arayan oyuncu Celil Nalçakan'ın iş ilanında istediği kriterler ve maaş dikkat çekti 13:34 Yardımcı arayan oyuncu Celil Nalçakan'ın iş ilanında istediği kriterler ve maaş dikkat çekti Kızlarını istismar ettiği ses kaydıyla ortaya çıkmıştı! 67,5 yıl hapsi istendi! 13:18 Kızlarını istismar ettiği ses kaydıyla ortaya çıkmıştı! 67,5 yıl hapsi istendi! Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu 13:05 Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu Amanos Dağları'ndan paraşütle atlayıp havada ayak bileğine dövme yaptırdı 12:42 Amanos Dağları'ndan paraşütle atlayıp havada ayak bileğine dövme yaptırdı Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil 11:41 Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi 11:13 Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı 10:50 Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı

Son Dakika Haberleri
13:55 FIFA'dan İspanyol takımı Malaga'ya "Cenk" yasağı!
13:54 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı
13:53 Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Cedric Bakambu'nun Galatasaray'dan ne kadar ücret istiyor?
13:28 Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü doz koruma oranı belli oldu
13:23 Acı gerçek otopsi raporuyla ortaya çıktı!
13:23 Anlaşma yapıldı! Henry Onyekuru Galatasaray'a dördüncü kez dönüyor
13:23 Sunucu Saba Tümer yeni yaşına yarı çıplak garsonlarla girdi
13:20 ORC sistem değişikliği anketi yaptı! Yüzde 57,8 parlamenter sistem istiyor!
13:18 Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi
13:17 Kızlarını istismar ettiği ses kaydıyla ortaya çıkmıştı! 67,5 yıl hapsi istendi!
FIFA'dan İspanyol takımı Malaga'ya "Cenk" yasağı! FIFA'dan İspanyol takımı Malaga'ya "Cenk" yasağı!         
13:55
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim masadaki en düşük ve en yüksek rakamları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim masadaki en düşük ve en yüksek rakamları paylaştı         
13:33
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor Sivas'ta sanayinin tek kadın ustası: Erkeklere taş çıkartıyor         
12:55
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Mahallede büyük panik! Eski uzman çavuş, eşini koruyan jandarmalarla çatıştı; 1 astsubay yaralı Mahallede büyük panik! Eski uzman çavuş, eşini koruyan jandarmalarla çatıştı; 1 astsubay yaralı         
11:36
Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü         
11:12
Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı         
10:49
48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!         
10:02
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 14:00:09. #1.12#
SON DAKİKA: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement