Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 371 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Enka İnşaat 92.960.000.000 1,53 Ford Otosan 90.569.871.000 10,06 Ereğli Demir Çelik 89.040.000.000 1,71 Koç Holding 82.315.250.703 1,49 İskenderun Demir Çelik 71.108.000.000 2,46 SASA Polyester 52.908.800.000 13,11 ASELSAN 52.622.400.000 2,55 Garanti Bankası 49.686.000.000 0,70 BİM Mağazalar 47.088.360.000 7,01 Tofaş Oto Fabrikası 45.750.000.000 9,15 Turkcell 45.276.000.000 2,07 Şişe Cam 44.937.350.204 1,66 Tüpraş 40.893.455.360 3,02 Akbank 37.492.000.000 0,53 Türk Telekom 37.310.000.000 2,44 İş Bankası (C) 33.254.778.300 0,44 Arçelik 32.786.332.507 2,21 Yapı ve Kredi Bankası 30.155.973.084 0,54 Sabancı Holding 29.014.543.899 0,65 Gübre Fabrikaları 28.306.500.000 15,48 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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