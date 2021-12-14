Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 444 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 102.900.000.000 1,98 Ford Otosan 96.956.433.000 10,77 Enka İnşaat 93.912.000.000 1,55 Koç Holding 87.640.636.608 1,59 İskenderun Demir Çelik 67.106.000.000 2,32 ASELSAN 59.280.000.000 2,88 SASA Polyester 57.512.000.000 14,25 Garanti Bankası 50.862.000.000 0,72 Şişe Cam 49.899.756.975 1,85 BİM Mağazalar 48.181.320.000 7,17 Tüpraş 47.379.312.640 3,50 Turkcell 46.772.000.000 2,13 Tofaş Oto Fabrikası 46.025.000.000 9,20 Akbank 40.976.000.000 0,58 Türk Telekom 38.640.000.000 2,53 İş Bankası (C) 37.394.750.700 0,50 Arçelik 35.036.507.429 2,37 Yapı ve Kredi Bankası 32.943.500.008 0,59 Türk Hava Yolları 31.464.000.000 0,55 Sabancı Holding 31.054.947.830 0,69 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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