Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 442 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|108.360.000.000
|2,08
|Ford Otosan
|98.816.256.000
|10,97
|Enka İnşaat
|97.440.000.000
|1,61
|Koç Holding
|91.038.739.995
|1,65
|İskenderun Demir Çelik
|67.628.000.000
|2,34
|ASELSAN
|58.185.600.000
|2,82
|SASA Polyester
|58.072.000.000
|14,39
|BİM Mağazalar
|50.640.480.000
|7,54
|Garanti Bankası
|50.358.000.000
|0,71
|Şişe Cam
|49.715.964.132
|1,84
|Turkcell
|48.664.000.000
|2,22
|Tüpraş
|48.481.157.120
|3,58
|Tofaş Oto Fabrikası
|45.275.000.000
|9,05
|Akbank
|40.924.000.000
|0,58
|İş Bankası (C)
|37.709.748.600
|0,50
|Türk Telekom
|36.715.000.000
|2,40
|Arçelik
|35.205.439.481
|2,38
|Türk Hava Yolları
|32.402.400.000
|0,56
|Yapı ve Kredi Bankası
|32.352.206.418
|0,58
|Sabancı Holding
|31.605.856.891
|0,71
Kaynak: AA
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