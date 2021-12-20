Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 390 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|114.660.000.000
|2,20
|Enka İnşaat
|101.192.000.000
|1,67
|Ford Otosan
|97.482.798.000
|10,83
|Koç Holding
|87.336.328.842
|1,58
|İskenderun Demir Çelik
|73.776.000.000
|2,55
|SASA Polyester
|60.200.000.000
|14,92
|ASELSAN
|57.000.000.000
|2,76
|Şişe Cam
|51.186.306.879
|1,89
|Garanti Bankası
|49.140.000.000
|0,69
|Tüpraş
|47.128.893.440
|3,48
|BİM Mağazalar
|46.299.000.000
|6,89
|Turkcell
|45.540.000.000
|2,08
|Tofaş Oto Fabrikası
|42.375.000.000
|8,47
|Akbank
|38.792.000.000
|0,55
|Türk Telekom
|36.470.000.000
|2,39
|İş Bankası (C)
|35.594.762.700
|0,48
|Arçelik
|34.766.216.147
|2,35
|Türk Hava Yolları
|31.712.400.000
|0,55
|Sabancı Holding
|30.810.099.358
|0,69
|Yapı ve Kredi Bankası
|30.409.384.622
|0,55
Kaynak: AA
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