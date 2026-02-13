Borsa ve Altın Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
Ekonomi

Borsa ve Altın Fiyatları Yükseldi

13.02.2026 19:17
Borsa İstanbul'da BIST 100 %4,87 artarak 14.180,69 puana ulaştı. Altın fiyatları da %1,47 yükseldi.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,87, altının gram fiyatı yüzde 1,47, avro/TL yüzde 0,73 ve dolar/TL yüzde 0,29 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 13.620,61 puanı ve en yüksek 14.320,87 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,87 üstünde 14.180,69 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,47 artışla 7 bin 18 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,47 yükselişle 47 bin 271 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 11 bin 584 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,47 artarak 11 bin 755 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,29 artarak 43,7410 lira, avro ise yüzde 0,73 yükselerek 51,9260 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,14, emeklilik fonları yüzde 2,45 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 4,73 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Borsa ve Altın Fiyatları Yükseldi
