Borsa ve Altında Haftalık Kazanç - Son Dakika
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Borsa ve Altında Haftalık Kazanç

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Borsa İstanbul'da BIST 100 yüzde 2,39, altın yüzde 8,29 değer kazandı. Dolar ve avro da yükseldi.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,39, altının gram fiyatı yüzde 8,29, dolar/TL yüzde 0,37 ve avro/TL yüzde 1,20 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 13.376,01 puanı ve en yüksek 13.956,18 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,39 üzerinde 13.779,39 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 8,29 artışla 6 bin 664 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 8,12 yükselişle 43 bin 532 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 10 bin 103 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 8,25 artışla 10 bin 936 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,37 artışla 47,7030 liraya, avro da yüzde 1,20 yükselişle 55,1720 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,59, emeklilik fonları yüzde 2,32 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 4,76 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa ve Altında Haftalık Kazanç - Son Dakika

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