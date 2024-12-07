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Ekonomi

Borsa ve Dolar Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 4,44, dolar ise yüzde 0,24 değer kazandı.

07.12.2024 11:51
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Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,44 değer kazanarak 10.081,00 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.573,86 ve en yüksek 10.098,10 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 4,26 yükselerek 12.013,45 puan, hizmetler endeksi yüzde 4,8 değer kazancıyla 9.710,53 puan, sanayi endeksi 3,58 artışla 13.244,74 puan, teknoloji endeksi yüzde 3,84 kazançla 14.044,69 puan oldu.

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 37,64 ile Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığını, yüzde 15,13 ile Coca-Cola İçecek, yüzde 13,93 ile Anadolu Efes izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 7 ile Yeo Teknoloji Enerji, yüzde 5,41 ile Kontrolmatik Teknoloji, yüzde 4,91 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 540 milyar 120 milyon lirayla Garanti BBVA, 507 milyar 180 milyon lirayla Koç Holding ve 414 milyar 690 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,47 azalışla 2 bin 951 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,52 değer kaybederek 20 bin 10 liraya düştü.

Doların satış fiyatı yüzde 0,24 artışla 34,7800 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,67 artışla 36,9130 lira oldu.

Geçen hafta 44,0240 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,14 değer kazanarak 44,5260 liraya yükseldi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,89 yükselişle 39,7630 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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