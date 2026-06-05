Borsa ve Dövizde Haftalık Değişimler - Son Dakika
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Borsa ve Dövizde Haftalık Değişimler

05.06.2026 19:01
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,23 artarken, altın fiyatları düştü, dolar yükseldi.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,23, dolar/TL yüzde 0,39 değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 2,58 ???????ve avro/TL yüzde 0,15 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 13.661,82 puanı ve en yüksek 14.219,96 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,23 üzerinde 13.694,19 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,58 azalışla 6 bin 469 lira, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,56 düşüşle 43 bin 592 lira oldu.

Geçen hafta sonu 11 bin 122 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,57 azalışla 10 bin 836 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,39 artarak 46,0840 lira olurken, avro yüzde 0,15 azalışla 53,3680 liradan tamamladı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,26, emeklilik fonları yüzde 0,78 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 1,86 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa ve Dövizde Haftalık Değişimler - Son Dakika

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