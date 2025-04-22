Borsa Yükseldi: Ticaret Savaşlarında Umut - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa Yükseldi: Ticaret Savaşlarında Umut

New York borsası, ticaret gerilimlerinin azalabileceği umuduyla yükselişle kapandı. Dow Jones 1000 puan kazandı.

22.04.2025 23:42
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NEW New York borsası, ticaret savaşlarında gerilimin azalabileceğine dair beklentilerle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 1000 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,66 artarak 39.186,98 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 2,51 artışla 5.287,76 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,71 kazançla 16.300,42 puana çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırması sonrası dün sert düşen pay piyasalarında bugün, ticaret savaşlarında gerilimin azalabileceğine yönelik beklentilerle pozitif seyir izlendi.

Trump yönetiminin izlediği korumacı ticaret politikasından kaynaklanan belirsizlikler devam ederken, Fed ve Trump arasında politika uyumsuzluğu olabileceği endişeleri varlık fiyatlarını olumsuz etkilemişti.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında, enerji maliyetlerinin ve gıda fiyatlarının önemli ölçüde düştüğünü, diğer pek çok şey aşağı yönlü seyrederken "neredeyse hiç enflasyon olmadığını" kaydetmiş, Powell'ın faiz oranlarını şimdi düşürmemesi halinde ekonomide bir yavaşlama olabileceğini ifade etmişti.

The Wall Street Journal gazetesinde bugün yer alan bir haberde, Trump'ın ekonomideki herhangi bir gerilemeden Powell'ı sorumlu tutmak için zemin hazırladığı öne sürüldü.

Trump'ın, Fed'in yakın zamanda faiz oranlarını düşürmemesi halinde "ticaret savaşından" kaynaklanan herhangi bir ekonomik zayıflık için bankayı suçlayacağının sinyalini verdiği kaydedildi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed'in para politikası bağımsızlığının daha iyi ekonomik sonuçların anahtarı olduğunu vurguladı.

Ayrıca ülke basınında yer alan haberlerde, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in bugün yatırımcılarla düzenlediği toplantıda, "kimsenin mevcut oranların sürdürülebilir olduğunu düşünmediğini" ve "Çin ile olan ticaret savaşında yakın bir gelecekte azalma beklediğini" söylediği belirtildi.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları'ndan çıkan mesajlar da izlenirken IMF, ticaret gerilimlerinin hızla tırmanması ve politika belirsizliklerinin artması nedeniyle küresel ekonomik büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 2,8'e ve gelecek yıl için yüzde 3'e düşürdü.

IMF Ekonomi Danışmanı ve Araştırma Direktörü Pierre-Olivier Gourinchas da ABD ekonomisi için bir resesyon öngörmediklerini ancak bu yöndeki olasılığın yükseldiğini ifade etti.

Fon ayrıca ABD'nin tarife kararları sonrası finansal piyasalarda oynaklığın arttığını belirterek, jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin küresel piyasalarda ciddi dalgalanmalara yol açtığını ve finansal istikrar risklerini keskin biçimde yükselttiğini bildirdi.

Öte yandan, dijital havacılık çözümleri işinin bir kısmını yazılım firması Thoma Bravo'ya 10,6 milyar dolar nakit karşılığında satmak üzere anlaşma yapan Boeing'in hisseleri yüzde 2 artış kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa Yükseldi: Ticaret Savaşlarında Umut - Son Dakika

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