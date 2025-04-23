Borsa Yükseldi, Trump'ın Açıklamaları Etkili Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa Yükseldi, Trump'ın Açıklamaları Etkili Oldu

Trump'ın Fed ve Çin ile ilgili sözlerinin yumuşaması borsa endekslerini yükseltti.

23.04.2025 23:52
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NEW New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a ve Çin'e yönelik söylemlerinin tonunu yumuşatması sonrasında günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,07 artarak 39.606,57 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,67 artışla 5.375,86 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,5 kazançla 16.708,05 puana yükseldi.

ABD Başkanı Trump'ın Fed Başkanı Powell ve Çin konusundaki söylemlerinin tonunda değişikliğe gitmesi sonrasında pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Oval Ofis'te dün basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, önceki söylemlerinin aksine Powell'ın işine son vermeyi düşünmediğini dile getirdi.

Fed Başkanı'nın faiz indirme konusunda biraz daha aktif olması gerektiğini belirten Trump, "Fed'in faiz oranını düşürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bize göre oranı düşürmek için mükemmel bir zamandayız. (Powell'ın) Bu konuda geç kalmasındansa erken ya da zamanında hareket etmesini bekliyoruz." dedi.

Trump'ın geçen günlerde Fed Başkanı Powell'a yönelik sert eleştirileri Bankanın bağımsızlığına ilişkin endişeleri artırmış ve ABD varlıklarında kayıplara yol açmıştı.

ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşına" ilişkin soruları da yanıtlayan Trump, gümrük tarifeleri konusunda Çin'e karşı sert oynamayacağı mesajını vererek, "Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar." diye konuştu.

Trump, bugün de Beyaz Saray'da düzenlediği brifingde, şu anda birçok ülke ile gümrük ve ticaret anlaşmaları yapmak üzere aktif şekilde görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Bu anlaşmaların hem ABD hem de diğer ülkeler için "adil" olacağını belirten Trump, "Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Adil olacak. Şu anda her şey (görüşmeler) aktif. Herkes yaptığımız şeyin bir parçası olmak istiyor." dedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de "Önce Amerika" demenin "yalnız Amerika" demek anlamına gelmediğini, aksine bunun ticaret ortakları arasında "daha derin işbirliği ve karşılıklı saygı" çağrısı olduğunu dile getirdi.

Küresel ticareti yeniden dengelemek için harekete geçtiklerini belirten Bessent, ABD ile Çin arasında ticaret konularında "büyük bir anlaşma için fırsat olduğunu" söyledi.

Ayrıca ABD basınında, Beyaz Saray'ın Çin'e yönelik gümrük vergilerini düşürmeyi değerlendireceği ancak herhangi bir adımın müzakerelerle birlikte atılacağı ve tek taraflı olmayacağı aktarıldı.

Bugün yayımlanan Fed'in Bej Kitap raporunda da özellikle tarifelerle ilgili olmak üzere ekonomik belirsizliğin artması nedeniyle bazı bölgelerde görünümün belirgin şekilde kötüleştiği kaydedildi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nisanda 50,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, hizmet sektörü PMI 51,4 ile beklentileri karşılayamadı.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu, ABD'nin tarifelerinin finansal piyasalarda dalgalanmaları artırdığını, büyüme beklentilerini zayıflattığını ve riskleri yükselttiğini belirterek, küresel kamu borcunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya oranının bu yıl yüzde 95,1'e çıkmasının beklendiğini bildirdi.

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dow Jones, Ekonomi, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa Yükseldi, Trump'ın Açıklamaları Etkili Oldu - Son Dakika

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