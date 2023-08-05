Bu haftanın kazandıranı borsa oldu - Son Dakika
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Bu haftanın kazandıranı borsa oldu

05.08.2023 09:21

Bu hafta borsa yüzde 5'e yakın kazandırırken, döviz ve altına yatırım yapanlar istediğini kazancı sağlayamadı. BIST 100 endeksi haftayı önceki haftaya göre yüzde 4,72 artışla tamamlarken, çeyrek altının satış fiyatı düşüş gösterdi. ABD doları değer kazanırken, euro ise değer kaybetti. Yatırım fonları ve bireysel emeklilik fonları ise değer kazandı.

Bu hafta borsa yüzde 5'e yakın kazandırırken, döviz ve altına yatırım yapanlar istediğini kazancı sağlayamadı.

BIST 100 ENDEKSİ 7 BİN PUANI AŞTI

BIST 100 endeksi, en düşük 7.113,31 ve en yüksek 7.427,10 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,72 artarak 7.400,57 puandan tamamladı.

ÇEYREK 2.790 LİRAYA DÜŞTÜ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,67 değer kaybıyla 1.686,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,70 kayıpla 11 bin 180 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 2.790 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.770 liraya indi.

DÖVİZ YATIRIMCISI İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Bu hafta ABD doları yüzde 0,04 değer kazancıyla 26,9650 liraya çıkarken, euro yüzde 0,16 kayıpla 29,7070 liraya geriledi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,65, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,52 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 5,19 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Kaynak: AA
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Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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