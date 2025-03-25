Borsa Yükselişte, Trump'tan Ölçülü Tarife Beklentisi - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa Yükselişte, Trump'tan Ölçülü Tarife Beklentisi

New York borsası, Trump'ın tarife politikalarında ölçülü bir yaklaşım benimseyeceğine dair umutla yükseldi.

25.03.2025 00:16
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New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin tarifeler konusunda daha ölçülü bir yaklaşım benimseyebileceğine dair beklentilerle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 600 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,42 artarak 42.583,32 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,76 artışla 5.767,57 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,27 kazançla 18.188,59 puana çıktı.

ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizlikler sürerken pay piyasalarında, haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izlendi.

Piyasalardaki pozitif seyirde, Trump yönetiminin gelecek hafta açıklamayı planladığı tarifelerin beklenenden daha ölçülü ve hedefe yönelik olabileceğine dair beklentiler etkili oldu.

ABD basınında yer alan haberlerde, Beyaz Saray'ın 2 Nisan'da açıklanması planlanan tarifelere yönelik yaklaşımını daralttığı, belirli ülkelere karşılıklı tarifeler uygulanırken muhtemelen bazı sektörlere yönelik tarifelerin kapsam dışı bırakılacağı aktarıldı.

ABD Başkanı Trump da geçen hafta tarifelerde "esnek" olabileceklerine işaret etmişti.

Trump, bugün yaptığı açıklamada da "Kurtuluş Günü" olarak tanımladığı 2 Nisan'da açıklanması planlanan karşılıklı tarifelerde birçok ülkeye muafiyet tanıyabileceğini ifade etti.

Donald Trump, otomobil ve ilaç gibi sektörlere yönelik tarifeleri de yakında açıklayabileceğini belirtti.

Venezuela'nın kasıtlı ve hileli bir şekilde on binlerce suçluyu gizli bir şekilde ABD'ye gönderdiğini öne süren Trump, Venezuela'dan petrol veya gaz satın alan ülkelere de 2 Nisan'dan itibaren yüzde 25 tarife getirileceğini bildirdi.

Analistler, Trump'ın tarife politikasının ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizliklerin devam ettiğini kaydederek, bu konuda atılacak adımların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını vurguladı.

ABD ekonomisinin durumuna ilişkin daha fazla ipucu veren veriler de yatırımcıların odağında bulunurken, ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta 49,8'e gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Bu dönemde 3 ayın en düşük seviyesini kaydeden endeks, imalat sektöründe daralmaya işaret etti.

Analistler, ABD'de perşembe açıklanacak büyüme verileri ve haftalık işsizlik maaşı başvurularıyla, cuma günü yayımlanacak ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verilerinin yakından izleneceğini kaydetti.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun inişli çıkışlı olacağını ve bu yıl iki yerine yalnızca tek faiz indirimi yapılabileceğini öngördüğünü belirtti.

Bostic, çok fazla belirsizlik olduğunu, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine 2027'nin başında ulaşılacağını düşündüğünü aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa Yükselişte, Trump'tan Ölçülü Tarife Beklentisi - Son Dakika

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