Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Traktör
|162,20
|151,30
|7,20
|Erbosan
|99,35
|93,95
|5,75
|Otokar
|321,80
|305,90
|5,20
|Tofaş Oto Fabrikası
|52,00
|49,56
|4,92
|Nuh Çimento
|33,80
|32,54
|3,87
|Ford Otosan
|167,10
|161,00
|3,79
|Coca Cola İçecek
|84,90
|82,00
|3,54
|Türk Telekom
|7,49
|7,24
|3,45
|Net Holding
|5,01
|4,85
|3,30
|ASELSAN
|15,14
|14,75
|2,64
|Sabancı Holding
|9,79
|9,55
|2,51
|Netaş Telekomünikasyon
|16,43
|16,03
|2,50
|Kardemir (D)
|6,45
|6,31
|2,22
|Garanti Bankası
|9,24
|9,06
|1,99
|Enka İnşaat
|10,39
|10,19
|1,96
|Fenerbahçe Futbol
|33,60
|33,00
|1,82
|MLP Sağlık
|27,48
|27,00
|1,78
|Pegasus
|77,85
|76,50
|1,76
|Akbank
|5,33
|5,24
|1,72
|Petkim
|6,53
|6,42
|1,71
Kaynak: AA
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