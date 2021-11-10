Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Sarkuysan 16,98 18,25 -6,96 Çan2 Termik 11,58 12,04 -3,82 Halk GMYO 2,73 2,82 -3,19 Verusa Holding 48,30 49,82 -3,05 Ege Endüstri 1.418,30 1.454,20 -2,47 Kerevitaş Gıda 4,15 4,25 -2,35 Torunlar GMYO 3,93 4,02 -2,24 Türk Traktör 166,10 169,90 -2,24 İndeks Bilgisayar 6,58 6,73 -2,23 Kartonsan 52,50 53,60 -2,05 Odaş Elektrik 1,52 1,55 -1,94 TAV Havalimanları 29,32 29,84 -1,74 MLP Sağlık 28,94 29,44 -1,70 Coca Cola İçecek 89,80 91,30 -1,64 Ereğli Demir Çelik 19,35 19,63 -1,43 Gübre Fabrikaları 67,80 68,70 -1,31 Selçuk Ecza Deposu 9,12 9,24 -1,30 İzmir Demir Çelik 2,30 2,33 -1,29 Ülker Bisküvi 19,47 19,72 -1,27 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,42 6,50 -1,23 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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