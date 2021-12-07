Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 34,14 34,82 -1,95 Aydem Enerji 7,17 7,26 -1,24 Logo Yazılım 48,08 48,64 -1,15 Zorlu Enerji 1,85 1,87 -1,07 Verusa Holding 57,40 58,00 -1,03 Albaraka Türk 1,96 1,98 -1,01 ARD Bilişim Teknolojileri 7,85 7,93 -1,01 İndeks Bilgisayar 8,03 8,11 -0,99 Şekerbank 1,22 1,23 -0,81 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,73 7,79 -0,77 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,62 1,63 -0,61 Halkbank 5,13 5,16 -0,58 Vakıflar Bankası 3,98 4,00 -0,50 Parsan 36,34 36,52 -0,49 Yataş 13,54 13,60 -0,44 Kerevitaş Gıda 5,18 5,20 -0,38 Halk GMYO 2,82 2,83 -0,35 Gübre Fabrikaları 84,75 85,05 -0,35 Enerjisa Enerji 14,27 14,30 -0,21 Kartonsan 65,65 65,75 -0,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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