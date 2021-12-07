Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|34,14
|34,82
|-1,95
|Aydem Enerji
|7,17
|7,26
|-1,24
|Logo Yazılım
|48,08
|48,64
|-1,15
|Zorlu Enerji
|1,85
|1,87
|-1,07
|Verusa Holding
|57,40
|58,00
|-1,03
|Albaraka Türk
|1,96
|1,98
|-1,01
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,85
|7,93
|-1,01
|İndeks Bilgisayar
|8,03
|8,11
|-0,99
|Şekerbank
|1,22
|1,23
|-0,81
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,73
|7,79
|-0,77
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,62
|1,63
|-0,61
|Halkbank
|5,13
|5,16
|-0,58
|Vakıflar Bankası
|3,98
|4,00
|-0,50
|Parsan
|36,34
|36,52
|-0,49
|Yataş
|13,54
|13,60
|-0,44
|Kerevitaş Gıda
|5,18
|5,20
|-0,38
|Halk GMYO
|2,82
|2,83
|-0,35
|Gübre Fabrikaları
|84,75
|85,05
|-0,35
|Enerjisa Enerji
|14,27
|14,30
|-0,21
|Kartonsan
|65,65
|65,75
|-0,15
Kaynak: AA
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