Üye Girişi
Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kazanan hisseler

22.12.2021 18:53
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk İlaç...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk İlaç Serum13,3612,159,96
Akbank7,597,254,69
Garanti Bankası11,8811,384,39
Selçuk Ecza Deposu11,4611,023,99
Yapı ve Kredi Bankası3,483,363,57
Hektaş12,7912,363,48
İş Bankası (C)7,697,512,40
Erbosan118,40115,802,25
Vestel Beyaz Eşya7,547,382,17
Aksa Enerji9,148,952,12
Biotrend Çevre ve Enerji5,515,402,04
Şekerbank1,071,051,90
Aydem Enerji6,156,041,82
Çan2 Termik10,5510,381,64
Türkiye Sigorta5,245,161,55
Sarkuysan19,8019,521,43
Albaraka Türk1,831,811,10
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,376,310,95
Alarko Holding11,2011,100,90
BİM Mağazalar65,9565,400,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500
Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu         
18:52
Türkiye yeni ekonomi modelini konuşuyor! İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi Türkiye yeni ekonomi modelini konuşuyor! İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi         
18:35
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı         
13:56
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
"En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi! "En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi!         
11:22
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11

Son Dakika Haberleri
18:18 Eczane çalışanlarına saldırı anları güvenlik kamerasına anbean kaydedildi
18:09 Bennu Gerede, oğlundan 21 yaş büyük gelini Bilge Öztürk'le objektiflere poz verdi
17:55 Son Dakika: Memur-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi!
17:46 Milli yıldız, Ocak'ta ait olduğu topraklara geri dönüyor
17:45 Milyonlarca memurun dört gözle beklediği toplantı başladı!
17:41 Uçakta kedi emziren kadının videosu sosyal medyada gündem oldu
17:36 Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz
17:11 Mesut Özil kariyerinde tarihi bir başarının eşiğinde
16:52 İngiliz bilim insanları "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı! İşte 2022 için korkunç tahminler
16:44 Son Dakika: Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Katar'daki Süper Kupa Finali'ni Halil Umut Meler yönetecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 18:57:10. #1.13#
SON DAKİKA: Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement