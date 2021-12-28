Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 (Günlük) 28.12.2021
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|BIST 100
|Alarko GMYO
|31,76
|28,88
|9,97
|Oyak Çimento
|7,66
|7,24
|5,80
|Sasa Polyester
|52,80
|51,35
|2,82
|İş GMYO
|2,92
|2,84
|2,82
|Çan2 Termik
|12,20
|11,90
|2,52
|Aygaz
|21,34
|20,84
|2,40
|Selçuk Ecza Deposu
|11,30
|11,04
|2,36
|Aksa Enerji
|10,07
|9,88
|1,92
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,67
|19,33
|1,76
|Esenboğa Elektrik
|31,50
|31,00
|1,61
|Koza Altın
|119,60
|117,90
|1,44
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,36
|7,33
|0,41
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,35
|6,33
|0,32
|Coca Cola İçecek
|90,05
|89,85
|0,22
|Anadolu Efes
|28,92
|28,92
|0,00
|Türk Traktör
|209,00
|209,00
|0,00
|Sarkuysan
|20,00
|20,00
|0,00
|Ege Endüstri
|1.741,80
|1.748,00
|-0,35
|Ziraat GMYO
|2,43
|2,44
|-0,41
|Aydem Enerji
|6,06
|6,09
|-0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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