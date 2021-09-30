Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.274.117.286
|Türk Hava Yolları
|1.069.264.932
|Şişe Cam
|947.127.384
|Tüpraş
|906.148.791
|Akbank
|753.480.479
|Kardemir (D)
|685.279.736
|Yapı ve Kredi Bankası
|660.365.429
|Ereğli Demir Çelik
|563.422.844
|Türk Telekom
|485.630.338
|ASELSAN
|398.108.945
|Petkim
|389.117.194
|İş Bankası (C)
|370.125.460
|Sabancı Holding
|337.606.803
|Koza Altın
|281.625.979
|Turkcell
|278.492.437
|Ford Otosan
|268.209.805
|Tofaş Oto Fabrikası
|247.613.282
|Arçelik
|234.043.573
|Koç Holding
|226.802.002
|Fenerbahçe Futbol
|224.381.843
Kaynak: AA
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