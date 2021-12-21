Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|5.820.623.769
|Şişe Cam
|2.146.242.997
|Akbank
|1.990.509.054
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.937.648.514
|Ereğli Demir Çelik
|1.872.693.575
|Türk Hava Yolları
|1.716.005.753
|BİM Mağazalar
|1.427.951.475
|SASA Polyester
|1.415.026.205
|İş Bankası (C)
|1.402.242.695
|Kardemir (D)
|1.153.946.191
|Emlak Konut GMYO
|872.768.145
|ASELSAN
|840.008.449
|Türk Telekom
|820.856.808
|Sabancı Holding
|781.531.673
|Tüpraş
|767.940.669
|Koç Holding
|689.019.583
|Petkim
|639.599.180
|Koza Altın
|610.467.067
|Halkbank
|559.205.582
|Vakıflar Bankası
|549.589.781
Kaynak: AA
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