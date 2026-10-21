Tekirdağ Kapaklı'da tamirhane işletmecisi 14 yaşındaki MESEM öğrencisini darbetti - Son Dakika
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Tekirdağ Kapaklı'da tamirhane işletmecisi 14 yaşındaki MESEM öğrencisini darbetti

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Tekirdağ Kapaklı\'da tamirhane işletmecisi 14 yaşındaki MESEM öğrencisini darbetti
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Tekirdağ Kapaklı'da 14 yaşındaki MESEM öğrencisi, oto tamirhanesinde işletmeci tarafından işe gelmediği gerekçesiyle darbedildi; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Annesi, oğlunun darp raporunu alıp işletmeciden şikayetçi oldu.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde MESEM 9'uncu sınıf öğrencisi F.K., meslek öğrenmek, uygulamalı mesleki almak amacıyla 19 Mayıs Mahallesi'ndeki Kapaklı Sanayi Sitesi'nde bir oto tamirhanesinde eğitimi almaya başladı.

TEKME-TOKAT DARBETTİ

14 yaşındaki F.K., iddiaya göre 24 Eylül günü okul kıyafetindeki eksiklik nedeniyle okula gitmedi. Ertesi gün uygulamalı eğitim aldığı oto tamirhanesine giden F.K.'yi işletmeci Abdukadir K., okula gitmeyip iş yerine de gelmediği gerekçesiyle darbetti. Abdulkadir K., öğrenci F.K.'yi tekme, tokat ve yumrukla darbettiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Tekirdağ Kapaklı'da tamirhane işletmecisi 14 yaşındaki MESEM öğrencisini darbetti

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEN ANNE ŞİKAYETÇİ OLDU

F.K. darbedildiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini temin edip, annesi Kadriye Enez Koyuncu'ya izletti. Oğlunun feci şekilde darbeldiğini gören Koyuncu, hastaneye gidip darp raporu aldıktan sonra oğlunu darbeden oto tamirhanesi işletmecisi Abdulkadir K.'den şikayetçi oldu.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü, CİMER, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na giderek gerekli şikayetlerde bulunduğunu söyleyen Kadriye Enez Koyuncu, oğlunu darbeden kişi hakkında savcılık tarafından bir işlem yapıldığına dair kendisine henüz bilgi gelmediğini söyledi.

Tekirdağ Kapaklı'da tamirhane işletmecisi 14 yaşındaki MESEM öğrencisini darbetti

“İŞ YERİNDE BULUNAN DİĞER KİŞİLER, ÇOCUKLAR TARAFINDAN DA KÖTÜ MUAMELEYE MARUZ BIRAKILDI”

Anne Koyuncu, çektiği video ile yaşadıklarını anlatırken, verdiği şikayet dilekçesinde, bir çocuğun hangi gerekçeyle olursa olsun şiddet uygulanmasını haklı çıkarmayacağını söyledi. Koyuncu, şikayet dilekçesinde, "Oğlum, işletmecinin yanı sıra aynı iş yerinde bulunan diğer kişiler, çocuklar tarafından da daha önce eziyet, zorbalık ve kötü muameleye maruz bırakıldığı tarafımızca öğrenilmiştir. Bu olayların da araştırılmasını, olaya karışan kişilerin tespit edilmesini ve gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyorum. Oğlum F.K. yaşanan bu olaylar nedeniyle psikolojik olarak ciddi şekilde olumsuz etkilenmiştir. Henüz 14 yaşında olan bir çocuğun, meslek öğrenmek ve eğitim görmek amacıyla bulunduğu bir ortamda tekrarlayan fiziksel şiddet, zorbalık ve kötü muameleye maruz kalmasının çocuğum üzerinde oluşturduğu ve ilerleyen dönemde oluşturabileceği psikolojik etkiler konusunda ciddi endişe duymaktayım. Bu nedenle olayın yalnızca iş yeri veya MESEM uygulamaları yönünden değil, aynı zamanda çocuğa yönelik fiziksel şiddet, kötü muamele ve çocuğun korunması kapsamında değerlendirilmesini; oğlum F.K.'nin psikolojik durumunun ilgili uzmanlar tarafından değerlendirilmesini, ihtiyaç duyulması halinde gerekli psikolojik, psikososyal desteğin sağlanmasını ve çocuğun korunmasına ilişkin gerekli koruyucu ve destekleyici tedbirlerin değerlendirilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Kapaklı'da tamirhane işletmecisi 14 yaşındaki MESEM öğrencisini darbetti
Kaynak: DHA
İnsan Hakları3. SayfaTekirdağKapaklıEğitimGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Kapaklı'da tamirhane işletmecisi 14 yaşındaki MESEM öğrencisini darbetti - Son Dakika
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