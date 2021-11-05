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Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

05.11.2021 18:45
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.441-1,03BIST ANKARA2.221-0,01BIST ANTALYA2.5700,93BIST BALIKESİR1.938-0,17BIST BURSA4.1660,66BIST DENIZLI1.8800,42BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA12.441-1,03
BIST ANKARA2.221-0,01
BIST ANTALYA2.5700,93
BIST BALIKESİR1.938-0,17
BIST BURSA4.1660,66
BIST DENIZLI1.8800,42
BIST ISTANBUL1.7331,02
BIST IZMIR3.4830,72
BIST KAYSERI11.7280,19
BIST KOCAELI4.6640,19
BIST KONYA2.2350,46
BIST TEKIRDAĞ9.8560,95
BIST AYDIN1.110-0,26
BIST MANISA1.3700,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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