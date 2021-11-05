Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.441
|-1,03
|BIST ANKARA
|2.221
|-0,01
|BIST ANTALYA
|2.570
|0,93
|BIST BALIKESİR
|1.938
|-0,17
|BIST BURSA
|4.166
|0,66
|BIST DENIZLI
|1.880
|0,42
|BIST ISTANBUL
|1.733
|1,02
|BIST IZMIR
|3.483
|0,72
|BIST KAYSERI
|11.728
|0,19
|BIST KOCAELI
|4.664
|0,19
|BIST KONYA
|2.235
|0,46
|BIST TEKIRDAĞ
|9.856
|0,95
|BIST AYDIN
|1.110
|-0,26
|BIST MANISA
|1.370
|0,68
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi