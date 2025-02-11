Borsada Trump Etkisi: Yükseliş Devam Ediyor

Ekonomi

NEW New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getirileceğini açıklaması sonrası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,38 artarak 44.470,41 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,67 yükselişle 6.066,44 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 kazançla 19.714,27 puana çıktı.

ABD Başkanı Trump, ülkeye gelen tüm çelik ve alüminyuma yüzde 25 tarife açıklayacağını söylerken, çelik üreticilerinin hisselerindeki artışlarla desteklenen pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Geçen hafta, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının seyri için önem taşıyan tarım dışı istihdam verileri, ülkede iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret etmişti.

İstihdam verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bir sonraki faiz indirimini haziran ayında yapacağına dair beklentiler öne çıktı.

Analistler, bu hafta Trump'ın tüm ülkelere yönelik karşılıklı tarifeleri açıklayacağını anımsatarak, ticari gerilimlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Kongresi'nde sunum yapacağına işaret eden analistler, yayımlanacak ocak ayı enflasyon verilerinin de yatırımcılarca beklendiğini aktardı.

Fed'in New York Şubesinin açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, geçen ay değişmeyerek yüzde 3 oldu.

Kurumsal tarafta çelik üreticisi US Steel'in hisseleri yüzde 5'e yakın, Cleveland-Cliffs'in hisseleri yüzde 18 ve Nucor'un hisseleri yüzde 5 yükseldi. Alüminyum üreticisi Alcoa'nın hisseleri de yüzde 2 değer kazandı.

Bugün bilançosunu yayımlayan McDonald's'ın ABD'deki karşılaştırılabilir satışları beklenenden daha fazla düşmesine rağmen, şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 5 artış gösterdi.