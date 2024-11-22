Borsada Yatay Seyir, Veriler Bekleniyor

Ekonomi

NEW New York borsası haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yatay seyirle 43.871,63 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 azalışla 5.944,36 puana ve ?Nasdaq endeksi 0,03 kayıpla 18.966,32 puana geriledi.

Yatırımcılar, ülkede ekonomik faaliyetin gidişatına dair sinyaller verecek verileri beklerken pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında yatay seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek aydaki toplantıda da faiz indireceğine ilişkin fiyatlamaların güçlendiğini belirterek, açıklanacak verilerin gelecek dönemde atılacak adımlara dair ipuçları verebileceğini ifade etti.

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlayacak Donald Trump'ın izleyeceği vergi politikası ve uygulamayı planladığı tarifelerin nasıl sonuçlar vereceğiyle ilgili belirsizliklerin devam ettiğini bildiren analistler, seçimlerin ardından kripto para piyasalarında da risk iştahının arttığını anımsattı.

Analistler, ayrıca Rusya ile Ukrayna arasında hafta başında artan gerilimin bir miktar yatışmasına karşın, jeopolitik risklerin varlığını sürdürdüğünü kaydetti.

Para piyasalarında fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı, politika faizini yüzde 40 ihtimalle sabit bırakacağı öngörüldü.

Bitcoin'in fiyatı da 99 bin doları aşarak rekor tazelerken TSİ 17.30 itibarıyla 97 bin 925 dolardan işlem gördü.