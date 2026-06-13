Borsada Yükseliş, Altında Düşüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Borsada Yükseliş, Altında Düşüş

13.06.2026 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi bu hafta yüzde 1,78 artarken, altın fiyatları yüzde 3,66 değer kaybetti.

Bu hafta yatırım araçlarından borsa değer kazanırken altın değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,78 artışla 13.938,48 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 13.567,35 puanı, en yüksek 14.125,84 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde mali endeks yüzde 5,41 değer kazancıyla 19.643,91 puana teknoloji endeksi yüzde 2,22 artışla 47.450,78, sanayi endeksi yüzde 2,26 düşüşle 17.757,54 puana, hizmetler endeksi yüzde 0,26 azalışla 12.717,60 puana geriledi.

Katılımevim en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisseler arasında yüzde 16,09 ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ilk sırada yer aldı.

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'yi yüzde 13,39 ile Yapı ve Kredi Bankası ve yüzde 12,56 ile Akbank izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 33,33 ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 16,25 ile Astor Enerji ve yüzde 15,82 ile Fenerbahçe Futbol AŞ oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 692 milyar 900 milyon lirayla ASELSAN, 570 milyar 780 milyon lirayla Garanti BBVA ve 558 milyar lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

Altın değer kaybetti

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta sonuna göre yüzde 3,66 azalışla 6 bin 232 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,64 düşüşle 42 bin 6 lira oldu.

Çeyrek altının satış fiyatı da önceki haftadaki kapanışının yüzde 3,66 altında 10 bin 439 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,39 artarak 46,2650 liraya yükselirken, avronun satış fiyatı yüzde 0,39 artışla 53,5740 lira oldu.

Geçen hafta 61,8050 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,42 artışla 62,0620 liraya yükseldi.

İsviçre frangı da yüzde 0,08 değer kaybederek 58,0880 liradan alıcı buldu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsada Yükseliş, Altında Düşüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdallar’dan A Milli Takım’a Dünya Kupası marşı Abdallar'dan A Milli Takım'a Dünya Kupası marşı
Mezdeke Aynur’un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı
Dervişoğlu’ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil Dervişoğlu'ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil
Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi
Yüreklerin ağza geldiği an: İki kız kardeş son anda kurtarıldı Yüreklerin ağza geldiği an: İki kız kardeş son anda kurtarıldı
Otokoç’a silahlı saldırıda 5 kişi tutuklandı Otokoç'a silahlı saldırıda 5 kişi tutuklandı

12:15
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
12:08
Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel’in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka
Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka
11:50
12. Yargı Paketi’nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
11:43
Avustralya’dan Türkiye’yi kızdıran sözler Milli Takım’dan anında yanıt geldi
Avustralya'dan Türkiye'yi kızdıran sözler! Milli Takım'dan anında yanıt geldi
11:29
Özgür Özel’e açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu CHP’si Cumhur İttifakı’na katılır mı
Özgür Özel'e açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu CHP'si Cumhur İttifakı'na katılır mı?
11:04
Naci Görür’den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 12:53:45. #7.13#
SON DAKİKA: Borsada Yükseliş, Altında Düşüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.