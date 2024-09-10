Borusan Grubu'ndan BorusanX Projesi

Ekonomi

Borusan Grubu, tüm grup şirketlerini kapsayan ve kurum kültürünü sürdürülebilir gelecek odağıyla dönüştürmeyi amaçladığı BorusanX Kurum Kültürü Projesi'ni tamamladı.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, 3 yıl süren projeyle Borusan, değişime ayak uydurarak modern dünyanın gerekliliklerine uyum sağlamak için kazanacağı yeni değer ve prensipleri belirledi, geleceğin liderlik ve yüksek performans kültürü tanımını oluşturdu.

Belirlenen yeni değer ve prensiplerin, dinamik çalışma kültüründe yaşaması için gerekli uygulamaları tanımladı ve hayata geçirdi. Grubun gelecekte de varlığını sürdürme amacına yönelik yürüttüğü proje, sadece bir değişim projesi değil, aynı zamanda bir öğrenme ve gelişim süreci olarak da ilerledi.

Çalışanların aktif katılımıyla gerçekleştirilirken, çalışanların fikirlerini ve geri bildirimlerini açıkça paylaşabilecekleri bir ortam oluşturularak, güvene dayalı, iyi niyetli ve paylaşımcı bir çalışma kültürü oluşturulması hedeflendi.

İnsan merkezli bu büyük dönüşüm yolculuğunda aşama aşama ilerlenirken kurumun değerleri grup çalışanlarının ortak aklı ve çağdaş bakış açısıyla yenilendi. Bu yenilikçi yaklaşımla çalışan bağlılığını ve üretkenliğini önemli ölçüde artıran grup, programın etkisini yaptığı ölçümlemelerle değerlendirip paylaşıyor.

Projeyle girilen kültürel dönüşüm yolculuğunda geçen yıl ilerleme kaydedilirken, bu gelişim 3 bin 200 çalışanın katıldığı bir algı anketiyle ölçüldü. Buna göre 2022'ye kıyasla tüm değer ve prensiplerin benimsenmesinde yüzde 22, açık sözlülük ve yapıcı çatışma, güçlendiren liderlik, ortak akıl, otonomi ve cesaretle harekete geçme başlıklı, grup için dönüştürücü olarak belirlenen prensiplerde ise yüzde 34 yükseliş gözlemlendi.

Grup çalışanlarının bağlılık skoru da bugüne dek kaydedilen ilerlemenin bir göstergesi olarak, son 10 yılın en yüksek skoru olan yüzde 79'a ulaştı. Son 5 yıldır artış eğiliminde olan bu sonucun, projenin de etkisiyle daha yukarılara taşınması sağlandı.

"BorusanX Kurum Kültürü projesi, bizim için büyük bir dönüşümü ifade ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Grup Üst Yöneticisi (CEO) ve Proje Sponsoru Erkan Kafadar, güçlü bir mirasa ve sağlam değerlere sahip olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, bu değerlerin yıllar boyunca kurumun temelini oluşturduğunu ve başarılarında önemli rol oynadığını aktardı.

Dünya hızla değiştiğini ve bu değişimlere ayak uydurmanın hatta öncülük etmenin gelecekteki başarıları için hayati önem taşıdığına işaret eden Kafadar, "Bu nedenle, kurum kültürümüzü bu yönde geleceğe bakarak değiştirmenin ve dönüştürmenin gerekli olduğuna inanıyoruz. BorusanX Kurum Kültürü projesi, bizim için büyük bir dönüşümü ifade ediyor. Hayata geçirdiğimiz bu proje, aynı zamanda Borusan'ın 200 yıl ve ötesinde varlığını sürdüren bir grup olma yolculuğunda kültürel anlamda lokomotif görevi üstleniyor." ifadelerini kullandı.

Kafadar, projedeki ölçümlerden aldıkları umut verici sonuçların geleceğe dair heyecanlarını katladığına dikkati çekerek, istikrarlı ilerlemenin doğru yolda olduklarına ve hedeflerine ulaşacaklarına dair inançlarını pekiştirdiklerini kaydetti.

Gelecekte de aynı başarıyı sürdürmek ve sürdürülebilir bir dünyanın yarınlarını inşa etmek dönüşmeleri gerektiğine değinen Kafadar, bu dönüşümde liderlere önemli bir rol düştüğüne vurgu yaptı.

Kafadar, açık iletişim, şeffaflık, paylaşımcılık ve katılımcılık, dönüşüm sürecinin başarı için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Değerlerimiz arasında yer verdiğimiz karşılıklı güven ve iyi niyet, insana ve birbirimize değer vermenin yanında kültürel prensiplerimiz arasında yer alan açık sözlülük, diyalog ve yapıcı çatışma, güçlendiren ve yol açan liderlik, ortak akıl ve katılımlı yönetim, otonomi ve cesaretle harekete geçme başlıklarıyla Borusan'da ortak bir liderlik anlayışı geliştiriyoruz. Borusanlıların refah ve huzur içinde oldukları ve çalışmaktan mutluluk duyacakları bir alan inşa ediyoruz."