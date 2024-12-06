Borusan\'ın 80. Yılı ve BİFO\'nun Konseri

Ekonomi

Borusan Grubunun 80. yıl kutlamaları kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) "Müziğin Başkentlerinden" ismini taşıyan Borusan 80. Yıl Konseri ile müzikseverlerle buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Borusan, tüm yıla yaydığı 80. yıl kutlamaları kapsamında, iş, sanat ve medya dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleşen özel bir organizasyona da yer verdi.

Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde, BİFO, müzikseverler için unutulmaz bir akşama imza attı.

Sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, başarılı piyanist Marco Vergini'yi ağırladı. Konserde, Vergini Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendirdi. BİFO, klasik müziğin büyülü atmosferinde geçen bu özel gecenin programını, Respighi'nin Roma Çeşmeleri ve Schumann'ın 1. Senfonisi ile taçlandırdı.

Konser öncesinde davetliler için Borusan'ın zengin tarihini anlatan "80 Yılın İzinde" isimli belgeselin kısa bir gösterimine yer verilirken, Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Hamedi ve Borusan Grup Üst Yöneticisi (CEO) Erkan Kafadar, yaptıkları konuşmalarda Borusan için 80'inci yılın önemini vurguladılar.

Borusan'ın 80'inci yıl belgeseli, Grubun köklü tarihindeki önemli dönüm noktalarını ve geleceğe yönelik vizyonunu anlatıyor.

Belgeselde şirket hissedarlarının yanı sıra kuruluşundan bugüne kadar emek veren, farklı jenerasyonlardan ve departmanlardan yöneticiler, çalışanlar ve iş ortaklarıyla yapılan röportajlara yer veriliyor.

Geçmişte önemli görevlerde bulunmuş isimler ile halihazırda Grubun yarınlarını şekillendirmeye devam eden yönetici ve çalışanların samimi anlatımları, belgesele duygusal bir derinlik katıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Hamedi, "Borusan'ın 80'inci, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrasının ise 25'inci yılını kutladığımız bu yıl, biz daha yeni başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamedi, umutla attıkları her adımın, özveriyle kurdukları her bağın kendilerini bu noktaya getirdiğini gördüğünü kaydederek, "Bu akşam, o yolculuğun güzel bir durağındayız. Başarılarımızı mümkün kılan değerli anları sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Borusan Grup CEO'su Erkan Kafadar da bu yıl 80'inci yıllarını kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz aslında daha yeni başladık söylemimizle, köklü geçmişimizle geleceğe dönük vizyonumuzu bir araya getirdik. Borusan'ın temelleri 1944'te, Kurucumuz ve Onursal Başkanımız merhum Asım Kocabıyık'ın, döneminin ötesindeki vizyonuyla atıldı. Bugün 80 yıllık mirasımızdan aldığımız güç, 200 yıl ve ötesinde varlığımızı sürdürme vizyonumuzla paydaşlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve bayilerimiz ile topluma değer katma misyonumuzu devam ettiriyoruz. Ülkemizi sanayi, teknoloji, eğitim, kültür ve sanat alanlarında öncü konuma getirmek küresel arenada daha da yükseklere taşımak istiyoruz."