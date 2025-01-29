Borusan'ın Rüzgar Enerji Santrali Kapasitesini Artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Borusan'ın Rüzgar Enerji Santrali Kapasitesini Artırdı

Borusan EnBW, Tekirdağ'daki Balabanlı RES'te kapasite artışını tamamlayarak gücünü 97 MW'a yükseltti.

29.01.2025 12:19
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Borusan ve Energie Baden-Württemberg AG Enerji, Tekirdağ'daki Balabanlı Rüzgar Enerji Santrali'nde (RES) gerçekleştirdiği ikinci kapasite artışını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Borusan Grubu ve EnBW ortak girişimi olarak Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümünde önemli rol üstlenen Borusan EnBW Enerji, Tekirdağ'da bulunan Balabanlı RES'te gerçekleştirdiği ikinci kapasite artış projesini başarıyla tamamladı.

Toplam 36 megavatlık kapasitenin devreye girmesiyle Balabanlı RES'in kurulu gücü 97 megavata ulaşırken, tesis, yıllık yaklaşık 190 bin ton karbon salımının önüne geçecek. ikinci kapasite artışının devreye girmesiyle, Borusan EnBW Enerji'nin de 1352 megavatlık portföyünün 855 megavatı işletmeye girmiş oldu. Şirketin toplam rüzgar türbini sayısı da 198'e ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, Balabanlı RES'te ikinci kapasite artış projesini başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Borusan EnBW Enerji olarak, tamamı yenilenebilir enerji tesislerinden oluşan portföyümüz ile ülkemizin enerji bağımsızlığı, enerjide arz güvenliği ve 2053 net sıfır politikalarına da güçlü katkıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Balabanlı RES'teki bu kapasite artışının yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptıkları yatırımların ve insan-iklim-inovasyon temelinde kurguladıkları sürdürülebilirlik vizyonunun bir parçası olduğunu aktaran Amasyalı, "İklim değişikliğiyle mücadelede ve Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümünde öncü rolümüzü sürdürmede kararlıyız. Balabanlı Rüzgar Enerji Santrali'mizde gerçekleştirdiğimiz bu ikinci kapasite artışı, bunun somut bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Baden-Württemberg, Teknoloji, Tekirdağ, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borusan'ın Rüzgar Enerji Santrali Kapasitesini Artırdı - Son Dakika

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