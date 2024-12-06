Borusan Motorsport 2024 Sezonunu Başarıyla Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

Borusan Motorsport 2024 Sezonunu Başarıyla Tamamladı

Borusan Otomotiv Motorsport ve BOM Karting, 2024 sezonunu önemli başarılarla kapattı.

06.12.2024 14:18
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Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) ve BOM Karting Takımı, 2024 yarış sezonlarını önemli başarılarla noktaladı.

Borusan Holdingden yapılan açıklamaya göre, Borusan Otomotiv Motorsport, GT4 Avrupa Serisi'nde takımlar sıralamasını üçüncü sırada tamamlarken, Pedro Ebrahim'in son yarışta kazandığı Rookie Cup birinciliğiyle sezonu taçlandırdı.

BOM Karting Takımı ise Motul 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nı podyumla kapatarak takımlar sıralamasında üçüncülüğü elde etti.

Borusan Otomotiv Motorsport, sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansla dikkati çekti.

Cidde'deki son yarışta mücadele eden takım, karşılaştığı teknik aksaklıklara rağmen üstün bir dayanışma örneği sergiledi.

Takım, Pedro Ebrahim'in kazandığı Rookie Cup birinciliği ve takımlar sıralamasındaki üçüncülükle sezonu başarıyla tamamladı.

Yarışın ilk gününde, 12 numaralı araçta yarışan Berkay Besler ve Gabriel Piana ikilisi, temas sonucu etabı tamamlayamazken, 11 numaralı araçta mücadele eden Yağız Gedik ve Pedro Ebrahim çifti, 18'inci sırada başladıkları yarışı 9'uncu sırada bitirerek önemli bir başarıya imza attı.

İkinci günde, Gedik ve Ebrahim ikilisi, 7'inci sırada başladıkları yarışta teknik sorunlar nedeniyle yarışı tamamlayamadı.

Benzer şekilde, Besler ve Piana çifti de teknik aksaklıklar nedeniyle günü tamamlayamadı.

Takım, yeni sezon hazırlıklarına hızla başlarken, bir sonraki yılda daha büyük zaferlere ulaşmayı hedefliyor.

BOM Karting, Türkiye Şampiyonası'nı podyumda tamamladı

Motul 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 30 Kasım-1 Aralık'ta İzmit Körfez Pisti'nde düzenlenen son ayağında yarışan BOM Karting Takımı, sezonu takımlar sıralamasında üçüncü olarak tamamladı.

Pilotlarının bireysel performansları ve takım başarısıyla dikkat çeken BOM Karting, karting sporunda önemli bir sezonu geride bıraktı.

Master kategorisinde, 459 numaralı araçla yarışan Muratcan Eğilmez, haftayı beşinci sırada bitirerek takımına değerli puanlar kazandırdı.

Senior kategoride ise 354 numaralı araçla mücadele eden Ahmet Sinan Sofuoğlu, yarışı yedinci sırada tamamladı.

Zayn Sofuoğlu, son yarışı birinci sırada tamamlayarak sezonu şampiyon olarak noktaladı

Mini kategoride, 118 numaralı araçla yarışan genç pilot Rüzgar Evci, etkileyici performansıyla son ayağı üçüncü sırada bitirdi ve podyuma çıktı.

Aynı kategoride, 132 numaralı araçla yarışan Efe Ayhan, altıncı sırada yarışı tamamladı. Micro kategoride, 54 numaralı araçla yarışan Zayn Sofuoğlu, üstün performansı sayesinde son yarışı birinci sırada tamamlayarak sezonu şampiyon olarak noktaladı.

Kaynak: AA

Borusan Otomotiv, Otomobil, Ekonomi, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borusan Motorsport 2024 Sezonunu Başarıyla Tamamladı - Son Dakika

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