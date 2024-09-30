Borusan Motorsport Monza\'da Puan Kazandı

Ekonomi

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), GT4 Avrupa Serisi'nin 5. ayak yarışlarını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İtalya'da bulunan ve motorsporları için önem taşıyan Monza Pisti'nde gerçekleşen yarışlarda, Borusan Otomotiv Motorsport takımı önemli puan kazandı.

Yarışın ilk gününde, 11 numaralı otomobilde yarışan Yağız Gedik ve Pedro Ebrahim ikilisi, ilk virajda aracın aldığı temas sebebiyle yarışa devam edemezken, 12 numaralı otomobilde yarışan Berkay Besler ve Gabriele Piana ikilisi ise 22. sırada başladıkları yarışı 7'nci sırada tamamladı.

Yarışın ikinci gününde, Yağız Gedik ve Pedro Ebrahim ikilisi, 16. sırada başladıkları yarışı 14. sırada bitirirken, Berkay Besler ve Gabriele Piana ikilisi ise 19. sırada başladıkları yarışı 4. sırada tamamlamayarak önemli puanlar elde etti.

Serinin 5. ayak yarışlarının sona ermesiyle Yağız Gedik ve Pedro Ebrahim ikilisi, Silver Kategoride pilotlar sıralamasında 13. sırada yer alırken Berkay Besler ve Gabriele Piana ikilisi, bir sıra yükselerek 3'üncülüğe ulaştı. Borusan Otomotiv Motorsport ise Takımlar Kategorisinde 3'üncü sıraya yerleşti.

GT4 Avrupa Serisi'nin 6. ve son yarışı, 29-30 Kasım tarihlerinde Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Jeddah pistinde gerçekleştirilecek.