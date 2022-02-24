BOSAB'da 'siber güvenlik' eğitimi - Son Dakika
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BOSAB'da 'siber güvenlik' eğitimi

24.02.2022 10:33
BOSAB'da 'siber güvenlik' eğitimi

Son dönemde gündem oluşturan siber saldırılara karşı neler yapılması gerektiği konusunda Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalara farkındalık eğitimi verildi.

Son dönemde gündem oluşturan siber saldırılara karşı neler yapılması gerektiği konusunda Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalara farkındalık eğitimi verildi.

Bilişim dünyasının baş döndürücü hızına ayak uydurabilmek adına Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB), bölgedeki firmalar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Teşvik ve Destekler Şube Müdürlüğü'nün Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimi programına ev sahipliği yaptı. Avukat Murat Kandır ve Avukat Dr. Barış Günaydın'ın siber saldırılardan korunma yolları hakkında önemli bilgiler paylaştığı BOSAB Konferans Salonu'ndaki etkinlikte Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sosyal mühendislik kavramı ile ilgili uyarılar yapıldı. BOSAB Bölge Müdürü Semih İdil, "Firmalarımızla birlikte dijital çağa ayak uydurabilmek ve bunu yaparken siber güvenlik önlemlerini göz önünde bulundurmak adına önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Bölgemizi dijital çağa en kapsamlı şekilde taşıyabilmek için eğitimlerimize devam edeceğiz. Günümüzde firmaların ve organize sanayi bölgelerinin veri güvenliğini sağlamaları daha da önem arz ediyor" dedi.

Dijitalleşmenin arttığı bir dönemde güvenlik açıklarının çok fazla olduğunu vurgulayan Avukat Murat Kandır ise, "Siber güvenlikte önem arz eden konu, bilginin korunmasıdır. Yeni düzenlemelerle siber saldırılara uygulanan cezalar artırılmış olsa da, hala güvenlik açıkları çok fazla. Siber güvenliğin yüzde 20'lik kısmını teknik oluştururken, yüzde 80'lik kısmı ise son kullanıcıya bağlıdır. Bu noktaya çok dikkat edilmelidir" diye konuştu.

Avukat Dr. Barış Günaydın da, "Bilgilerimizi koruyamazsak siber saldırılar sonucu birçok suça ortak olabiliriz. Birçok siber saldırı yöntemi olmasına rağmen, firmalar özellikle fidye yazılımlara karşı dikkatli olmalı. Bu saldırılar sonrası şifreler ele geçirilebilir ve karşılığında fidye istenebilir" ifadelerini kullandı. - BURSA

BOSAB'da 'siber güvenlik' eğitimi
BOSAB'da 'siber güvenlik' eğitimi
BOSAB'da 'siber güvenlik' eğitimi

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Organize Sanayi Bölgesi, Bilişim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BOSAB'da 'siber güvenlik' eğitimi - Son Dakika


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