BOSAD Genel Kurulu: Kenan Baytaş Yeniden Başkan - Son Dakika
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Ekonomi

BOSAD Genel Kurulu: Kenan Baytaş Yeniden Başkan

BOSAD Genel Kurulu: Kenan Baytaş Yeniden Başkan
28.05.2025 16:00
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Boya Sanayicileri Derneği'nde Kenan Baytaş, yeniden başkan seçilerek yeni hedeflerini açıkladı.

Boya Sanayicileri Derneğinin (BOSAD) 12. Olağan Genel Kurul Toplantısında mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Baytaş, oy birliğiyle yeniden başkan seçildi.

BOSAD'dan yapılan açıklamada, genel kurulda yaptığı konuşmaya yer verilen Baytaş, "Geride bıraktığımız iki yıllık süreçte, titizlikle sürdürdüğümüz çalışmalar ve siz değerli üyelerimizin katkılarıyla önemli projelere imza attık. 22 yıldır sektörün tek mesleki temsilcisi olarak faaliyet gösteren BOSAD bugün itibarıyla 118 üye kuruluş ve 15 çalışma grubuyla sektöre yön vermektedir." ifadelerini kullandı.

Yeni döneme ilişkin hedeflerini de aktaran Baytaş, "BOSAD'ı hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada referans noktası haline getirme vizyonumuzu sürdüreceğiz. Derneğimizin temsil oranını daha da artırmak, Türk boya sanayisinin ürün kalitesi ve sürdürülebilirlik yaklaşımını dünya genelinde duyurmak temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Uluslararası çalışmaları yakından izleyerek sektörümüzün küresel düzeyde gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Baytaş, sektörün güncel ekonomik verilerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Boya ve boya ham maddeleri ihracatımız 1,5 milyar dolara yaklaşmış durumda. Bu rakam, yaklaşık 30,8 milyar dolarlık toplam kimyevi maddeler ihracatının yüzde 5'ine karşılık gelmekte ve sektörümüzün dış ticaretteki önemini ortaya koymaktadır. Bu başarıyı daha üst seviyelere taşımak için çalışmalarımız sürecek."

Kaynak: AA

Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BOSAD Genel Kurulu: Kenan Baytaş Yeniden Başkan - Son Dakika

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