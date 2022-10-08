BOTAŞ'tan doğal gaz iddialarına cevap geldi: Depoların doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır - Son Dakika
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BOTAŞ'tan doğal gaz iddialarına cevap geldi: Depoların doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır

08.10.2022 16:04

Doğal gaz depolarında eksik olduğuna ilişkin çıkan haberlerin ardından Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nce (BOTAŞ) yapılan açıklamada, "Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi rezervuarlarında 4,6 milyar metreküp depolama gazı bulunmakta olup hem Tuz Gölü hem de Silivri tesislerinde depo doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır" ifadelerine yer verildi.

BORU Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nce (BOTAŞ) gaz depolarından eksikler olduğuna dair ortaya atılan iddialara yönelik açıklama yaptı.

DEPO DOLULUK ORANI YÜZDE YÜZE ULAŞMIŞ DURUMDA

BORU Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nce (BOTAŞ) "Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi rezervuarlarında 4,6 milyar metreküp depolama gazı bulunmakta olup hem Tuz Gölü hem de Silivri Tesislerinde depo doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır" açıklaması yapıldı.

ÜLKENİN KESİNTİSİZ ENERJİYE ULAŞMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada; dünyanın benzeri görülmemiş enerji krizini yaşadığı dönemde BOTAŞ'ın, ülkenin kesintisiz enerjiye ulaşabilmesi için dünya ölçeğinde projeleri hayata geçirerek büyük çalışmalar sürdürdüğü belirtildi. Kuruluşun uhdesinde bulunan Silivri Yer Altı Depolama Tesisi faaliyetlerinin Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve Esasları'na (KUE) göre yürütüldüğü, depolama faaliyetleri ile ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) düzenli olarak veri bildirimi yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi: "Silivri Genişletme Projesi kapsamında tesisin bütünüyle tamamlanmasına yönelik faaliyetler de devam etmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen kapasite artışı sonucunda hedeflenen 4,6 milyar metreküp toplam kapasite hedefine ulaşılmıştır.

Temmuz ayı içerisinde Sayın Bakanımızın ifade ettiği depolama değerleri ise o gün tarihiyle ulaşılan kapasite artışını da içermektedir. Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi kapasitesinin 3,2 milyar metreküp olan toplam depolama kapasitesinin 4,6 milyar metreküpe ulaşması ile Depolama Lisansının tadili amacıyla EPDK'ya 3 Ağustos 2022 tarihinde başvuru yapılmıştır. Bununla birlikte, Depolama Lisansı tadil sürecinin EPDK nezdinde devam etmesi nedeniyle bildirimler mevcut lisans değerleri referans alınarak yapılmaktadır. Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi rezervuarlarında 4,6 milyar metreküp depolama gazı bulunmakta olup hem Tuz Gölü hem de Silivri Tesislerinde depo doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır."

YORUMLAR
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BOTAŞ'tan doğal gaz depolarına ilişkin açıklama Açıklaması BOTAŞ'tan doğal gaz depolarına ilişkin açıklama Açıklaması Ahmet Akın: 'Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Harcamaları Vatandaşa Fatura Edilmiş. Hem de Kanunsuz Olarak' Ahmet Akın: 'Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Harcamaları Vatandaşa Fatura Edilmiş. Hem de Kanunsuz Olarak'
Kaynak: DHA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Tuz Gölü, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BOTAŞ'tan doğal gaz iddialarına cevap geldi: Depoların doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır - Son Dakika

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SON DAKİKA: BOTAŞ'tan doğal gaz iddialarına cevap geldi: Depoların doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır - Son Dakika
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