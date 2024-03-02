EPDK, BOTAŞ'ın 2024 doğal gaz iletim şebekesi yatırımını onayladı - Son Dakika
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Ekonomi

EPDK, BOTAŞ'ın 2024 doğal gaz iletim şebekesi yatırımını onayladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2024'e ilişkin doğal gaz iletim şebekesi yatırım tutarını 14 milyar 118 milyon 804 bin 500 lira olarak onayladı. BOTAŞ, 2024'te proje bazında tahsis edilen yatırım projeleri tavanlarını geçemeyecek ve programda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapamayacak.

02.03.2024 09:29
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2024'e ilişkin doğal gaz iletim şebekesi yatırım tutarı 14 milyar 118 milyon 804 bin 500 lira olarak onaylandı.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, BOTAŞ'ın 2024'e ilişkin transit doğal gaz iletimi dahil "2024 Yılı Doğal Gaz İletim Şebekesi Yatırım Programı" kapsamında iletim şebekesi yatırım tutarına 14 milyar 118 milyon 804 bin 500 lira olarak onay verildi.

BOTAŞ, 2024'te proje bazında tahsis edilen yatırım projeleri tavanlarını geçemeyecek ve programda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapamayacak. Proje ödenekleri de yatırımla ilgili olmayan amaçlar için kullanılamayacak.

BOTAŞ tarafından uygulanacak 2024 ulusal iletim şebekesi yatırım programında yapılacak her türlü değişiklik Kurul onayına tabi olacak.

Öte yandan, Kurul tarafından onaylanan 2024 ulusal iletişim şebekesi yatırım programının gelişimi 1 Ocak-30 Haziran, 1 Temmuz -31 Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde dönem sonlarını takip eden en geç 30 gün içinde EPDK'ye bildirilecek.

Kaynak: AA

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EPDK, BOTAŞ'ın 2024 doğal gaz iletim şebekesi yatırımını onayladı - Son Dakika

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