BOTAŞ'ın İhale Usulleri Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BOTAŞ'ın İhale Usulleri Yürürlüğe Girdi

18.07.2026 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BOTAŞ, doğal gaz alımları için ihale usul ve esaslarını Resmi Gazete'de yayımladı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında yapılacak alımlara ilişkin usul ve esaslar yürürlüğe girdi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin (m) bendi kapsamında yapılacak alımlara ilişkin usul ve esaslar yürürlüğe girdi.

Karar, BOTAŞ tarafından ilgili kanun kapsamında ulusal ve uluslararası piyasalardan yapılacak her türlü doğal gaz alımları ile bu alımlara yönelik satın alma yöntemleri dahil alım sürecinin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin gerçekleştirilecek iş ve işlemleri kapsıyor.

Doğal gaz alımlarında, idare personeli tarafından daha önce yapılan alımlar için gelen teklifler, uluslararası piyasalarda alımları etkileyen değişimler, piyasadaki şirketlerin güncel faaliyetleri gibi unsurlara ilişkin başta uluslararası doğal gaz piyasası yayımları kanalıyla olmak üzere her türlü araştırma ve değerlendirme yapılacak.

Ayrıca idare ile gerçekleştirdiği önceki işlemlerde bir sözleşme ihlali bulunan şirket, idarenin değerlendirmesi sonucunda yeterlilik listesinden çıkarılabilecek.

Yeterlik listesine, piyasa koşulları, piyasadaki yeni şirketler ve idarenin alım stratejileri göz önüne alınarak BOTAŞ Yönetim Kurulu onayı ile şirketler eklenebilecek. Yeterlik listesine yapılacak ekleme ve çıkarmalar, idarenin belirlediği tarafsız değerlendirme kriterlerine göre yapılacak.

Usul ve esaslarda ayrıca doğrudan alım usulü, ilansız pazarlık alım usulü ile yasak fiil ve davranışlar ile cezai hükümlere de yer verildi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Enerji, Botaş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BOTAŞ'ın İhale Usulleri Yürürlüğe Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı
Bir devir sona erdi Düğün takılarıyla ilgili radikal karar Bir devir sona erdi! Düğün takılarıyla ilgili radikal karar
Yargı ’dur’ dedi: Özel okullar ücretli öğrenci taşımacılığı yapamayacak Yargı 'dur' dedi: Özel okullar ücretli öğrenci taşımacılığı yapamayacak
Görüntüler korkunç Sokak kavgasında kılıçlar konuştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Sokak kavgasında kılıçlar konuştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü
Eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak gözaltında: Babası da aynı suçtan tutuklanmıştı Eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak gözaltında: Babası da aynı suçtan tutuklanmıştı
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı İşte MASAK’a yapılan o ihbar Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar

09:57
’Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisindeki sahne Çin’i karıştırdı
'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı
09:56
Bakan Gürlek duyurdu Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu! Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
09:34
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı
09:07
O milletvekilinin istediği oldu Ardahan Valisi artık görevde değil
O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil
08:53
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak
08:15
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 10:29:29. #7.13#
SON DAKİKA: BOTAŞ'ın İhale Usulleri Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.