BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada 2-9 Ekim tarihleri arasında planlı bakım çalışmaları kapsamında İran'dan doğalgaz teslimatı yapılamayacağı ilan edildi. Yaşanan teslimat kesintisi sebebi ile arz-talep dengesinde bir sorun oluşması beklenmediği ifade edildi.
BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "İran- Türkiye Doğalgaz Boru hattında 02-09/10/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan planlı bakın-onarım çalışmaları nedeniyle, Gürbulak giriş noktasından iletim şebekemize 8 gün boyunca gaz teslimatı yapılamayacaktır" sözlerine yer verildi.
Öte yandan planlı bakım-onarım çalışmaları sırasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesi ile ilgili herhangi bir sorun öngörülmediği bilgisi verildi.
Son Dakika › Ekonomi › BOTAŞ'tan açıklama: İran, Türkiye'ye olan gaz akışını 8 günlüğüne kesecek - Son Dakika