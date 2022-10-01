BOTAŞ'tan açıklama: İran, Türkiye'ye olan gaz akışını 8 günlüğüne kesecek - Son Dakika
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BOTAŞ'tan açıklama: İran, Türkiye'ye olan gaz akışını 8 günlüğüne kesecek

01.10.2022 12:11

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada, İran'dan Türkiye'ye gaz akışının planlı bakım çalışması nedeniyle 2-9 Ekim tarihleri arasında kesileceği duyuruldu.

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada 2-9 Ekim tarihleri arasında planlı bakım çalışmaları kapsamında İran'dan doğalgaz teslimatı yapılamayacağı ilan edildi. Yaşanan teslimat kesintisi sebebi ile arz-talep dengesinde bir sorun oluşması beklenmediği ifade edildi.

8 GÜN BOYUNCA GAZ TESLİMATI YAPILAMAYACAK

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "İran- Türkiye Doğalgaz Boru hattında 02-09/10/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan planlı bakın-onarım çalışmaları nedeniyle, Gürbulak giriş noktasından iletim şebekemize 8 gün boyunca gaz teslimatı yapılamayacaktır" sözlerine yer verildi.

Öte yandan planlı bakım-onarım çalışmaları sırasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesi ile ilgili herhangi bir sorun öngörülmediği bilgisi verildi.

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SON DAKİKA: BOTAŞ'tan açıklama: İran, Türkiye'ye olan gaz akışını 8 günlüğüne kesecek - Son Dakika
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