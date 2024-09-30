BOTAŞ'tan Doğal Gaz Tarifelerine Değişiklik Yok - Son Dakika
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Ekonomi

BOTAŞ'tan Doğal Gaz Tarifelerine Değişiklik Yok

BOTAŞ\'tan Doğal Gaz Tarifelerine Değişiklik Yok

BOTAŞ, ekim itibarıyla konut ve sanayi aboneleri için doğal gaz tarifelerinde değişiklik yapmadı.

30.09.2024 21:16
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ekim itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.
BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda ekim ayından geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.
Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.
Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.
Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.
Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Ekonomi, Üretim, Enerji, Finans, Botaş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BOTAŞ'tan Doğal Gaz Tarifelerine Değişiklik Yok - Son Dakika

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