BOTAŞ, Uluslararası İş Güvenliği 2024 Ödülleri'nde 'Merit' ödülünü kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

BOTAŞ, Uluslararası İş Güvenliği 2024 Ödülleri'nde 'Merit' ödülünü kazandı

BOTAŞ, Uluslararası İş Güvenliği 2024 Ödülleri\'nde \'Merit\' ödülünü kazandı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Uluslararası İş Güvenliği 2024 Ödülleri'nde 'Merit' ödülünü almaya hak kazandı. Şirket, enerjide liderliğini perçinleyerek 50 yıllık tecrübesini en prestijli ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor.

29.05.2024 12:11
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Uluslararası İş Güvenliği 2024 Ödülleri kapsamında "Merit" ödülünü almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamada, 2019-2024 arasında iş sağlığı ve güvenliğinden sürdürülebilirliğe kadar birçok alanda 31 uluslararası ödülün sahibi olan BOTAŞ'ın, enerjide liderliğini perçinlediği, 50 yıllık tecrübesini en prestijli ödüllerle taçlandırmayı sürdürdüğü belirtildi.

British Safety Council tarafından verilen ve çok sayıda ülkeden 1200'ün üzerinde firmanın değerlendirildiği Uluslararası İş Güvenliği 2024 Ödüllerinde BOTAŞ'ın "Merit" ödülünü almaya hak kazandığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"BOTAŞ 2020'den beri üst üste beşinci kez bu ödüle layık görüldü. Önce İş Güvenliği düsturunu bütün proje ve faaliyetlerinde şiar edinerek iş güvenliğini kurumsallaştıran ve bir yaşam tarzı haline getiren BOTAŞ, çalışanlarının sağlık, güvenlik ve refahını her zaman ön planda tutmaktadır. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı ile yürüttüğü faaliyetleriyle, tüm vatandaşlarımızın refahına yönelik doğal gaz ve petrol arz güvenliğini de kesintisiz olarak sürdürüyor. En Güvenli Kuruluş mottosuyla yaptığı projelerle TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazanan ilk kamu kuruluşu olan BOTAŞ, iş güvenliğini geliştirmek için attığı önemli adımlarla uluslararası alandaki en prestijli iş güvenliği ödülü olan Uluslararası İş Güvenliği Ödülü'yle hem sektördeki liderliğini perçinledi hem de uluslararası platformda bir kez daha ülkemizin gururu oldu."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BOTAŞ, Uluslararası İş Güvenliği 2024 Ödülleri'nde 'Merit' ödülünü kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BOTAŞ, Uluslararası İş Güvenliği 2024 Ödülleri'nde 'Merit' ödülünü kazandı - Son Dakika
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