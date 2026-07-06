BOTAŞ ve Bulgargaz Arasında Protokol İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BOTAŞ ve Bulgargaz Arasında Protokol İmzalandı

BOTAŞ ve Bulgargaz Arasında Protokol İmzalandı
06.07.2026 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji Bakanları, doğal gaz iş birliğini güçlendirmek için protokol imzaladı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Bulgaristan Enerji Bakanı Iva Petrova'nın katılımıyla BOTAŞ ile Bulgargaz arasında doğal gaz alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'ın sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bulgaristan Enerji Bakanı Sayın Iva Petrova ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda bir araya gelerek doğal gaz ticareti başta olmak üzere enerji alanında ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da ileri taşıyacak konuları ele aldık. Ardından Bulgaristan Başbakanı Sayın Rumen Radev ile değerli mevkidaşım Sayın Petrova'nın katılımıyla milli şirketimiz BOTAŞ ile Bulgargaz arasında doğal gaz alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik protokolün imza altına alınmasına eşlik ettik. Bu protokolle iki şirket arasındaki mevcut anlaşmanın şartlarının güncellenmesine ilişkin müzakere sürecinin devamı konusunda mutabakata varılırken, iki ülke arasındaki doğal gaz iletim kapasitelerinin geliştirilmesi ve daha etkin kullanılması yönündeki ortak irademizi de teyit etmiş olduk. İmzalanan protokolün, hem ülkelerimizin hem de bölgemizin enerji istikrarına önemli katkılar sunacağına inanıyor, her iki ülke için de hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Enerji, Botaş, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BOTAŞ ve Bulgargaz Arasında Protokol İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzelleşeyim derken bu hale geldi Güzelleşeyim derken bu hale geldi
Malatya’da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu Malatya'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Kuşadası’nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti Kuşadası'nda bir günde 4 kişi boğularak hayatını kaybetti
Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı Plajda başörtülü anne ile kızına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı
Yaşlı kadının Çambaşı Yaylası’nda cansız bedeni bulundu Yaşlı kadının Çambaşı Yaylası'nda cansız bedeni bulundu
Manisa’da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti Manisa'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

22:08
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın satın alamadığı Bissouma’yı Amedspor istiyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın satın alamadığı Bissouma'yı Amedspor istiyor
21:50
İspanya hükümeti, Başbakan’ın eşinin Ankara’ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi
İspanya hükümeti, Başbakan'ın eşinin Ankara'ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi
21:37
Gazeteci Barış Pehlivan’ın eski sevgilisinden “taciz“ iddiası Savcılığa suç duyurusunda bulundu
Gazeteci Barış Pehlivan'ın eski sevgilisinden "taciz" iddiası! Savcılığa suç duyurusunda bulundu
21:24
ABD, NATO’dan çıkaracak mı Trump’ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış
ABD, NATO'dan çıkaracak mı? Trump'ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış
19:36
Muş’ta Afrika’yı andıran manzaralar
Muş'ta Afrika'yı andıran manzaralar
19:35
AK Parti Afyonkarahisar’da iki istifa birden
AK Parti Afyonkarahisar'da iki istifa birden
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 23:45:28. #7.12#
SON DAKİKA: BOTAŞ ve Bulgargaz Arasında Protokol İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.