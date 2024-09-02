BOTAŞ ve Shell Arasında LNG Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

BOTAŞ ve Shell Arasında LNG Anlaşması İmzalandı

BOTAŞ ve Shell Arasında LNG Anlaşması İmzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ve Shell arasında imzalanan LNG anlaşmasıyla ilgili olarak, 2027 yılından itibaren 10 yıllık dönem için yıllık yaklaşık 4 milyar metreküplük toplam 40 adet LNG kargosunun ülkemize teslim edileceğini açıkladı.

02.09.2024 12:56
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ve Shell arasındaki LNG anlaşmasına ilişkin, "2027 yılından itibaren 10 yılı kapsayan dönem için yıllık yaklaşık 4 milyar metreküplük toplam 40 adet LNG kargosu teslimatı ülkemize gerçekleştirilecek" dedi.

Türkiye'nin doğal gaz alanında bayrak taşıyıcı şirketi olan BOTAŞ ile dünyanın önde gelen petrol ve doğal gaz şirketi Shell arasında stratejik bir anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndaki imza törenine Bakan Bayraktar refakat etti. Bayraktar, imzaların atılmasından önce yaptığı açıklamada, BOTAŞ'ın 2027 yılından itibaren 10 yıllık dönemde yaklaşık 4 milyar metreküplük 40 LNG kargosunu Shell'den teslim alacağını ifade etti.

Bakan Bayraktar, yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma ünitelerine büyük bir yatırım yaptıklarını söyledi. Milli Enerji ve Maden Politikasına vurgu yapan Bayraktar, gazlaştırma kapasitelerini 5 katına çıkardıklarının aktardı.

"Dünyanın 34 farklı ülkesiyle doğal gaz ticareti yapıyoruz"

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yıllık doğal gazın yarısını rahatlıkla sıvılaştırılmış şekilde gemilerle alabilecek bir konuma geldiğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Türkmen gazının, Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak proje ile ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Azerbaycan ile bu yıl sona erecek doğal gaz tedarik anlaşmamızı 2030 yılı sonuna kadar uzattık. Yine Cezayir ile olan LNG anlaşmamızı 2027 yılı sonuna kadar uzattık. Bugün dünyanın 34 farklı ülkesiyle doğal gaz ticareti yapıyoruz."

"4 milyar metreküplük toplam 40 adet LNG kargosu teslimatı ülkemize gerçekleştirilecek"

Bakan Bayraktar, BOTAŞ ve Shell arasında imzalanan uzun vadeli anlaşmanın detaylarına ilişkin ise "Yarım asırlık tecrübeye sahip milli şirketimiz BOTAŞ ile Shell arasında uzun dönemli bir LNG anlaşması sizlerin şahitliğinde imzalanacak. Bu kapsamda 2027 yılından itibaren 10 yılı kapsayan dönem için yıllık yaklaşık 4 milyar metreküplük toplam 40 adet LNG kargosu teslimatı ülkemize gerçekleştirilecek" diye konuştu.

"BOTAŞ bölgesel doğal gaz ticaretindeki etkin rolünü daha güçlendirecek"

Anlaşma sayesinde BOTAŞ ve Shell arasında alım ve satım işleminin ötesinde dolum limanından teslim alma, Avrupa terminallerine boşaltım yapma, bölgesel ve küresel ilave ticaret imkanlarının gelişeceğine dikkati çeken Bakan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Yine anlaşma kapsamında gemilerle LNG taşımacılığı alanında BOTAŞ'ın farklı ve kritik kabiliyetler edinecek olmasından da memnuniyet duyuyoruz. Böylelikle, BOTAŞ bölgesel doğal gaz ticaretindeki etkin rolünü daha güçlendirecek ve genişletecektir. Bunun yanı sıra, TPAO ve Shell arasında 11 Temmuz 2023 tarihinde imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda petrol ve doğal gaz sahalarında yürütülen ortak çalışmalardan memnuniyet duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Bu iş birliğini daha da somutlaştırmak istiyoruz."

Bakan Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak enerjide küresel ölçekte yaşanan dönüşüme benzer şekilde biz de hızlı bir dönüşüm sürecini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz yenilenebilir enerji yatırımları ve yeni projelerimiz yabancı yatırımcıların da özellikle karbonsuzlaşma hedefi için çalışan uluslararası şirketler için de önemli fırsatlar sunuyor. Shell'in bu konudaki iddialı hedefleri için Türkiye rüzgar ve güneş potansiyeli inanıyorum ki dikkatle üzerinde birlikte çalışmamızı gerektirecek ve inşallah ilerde böyle bir etkinlikte yenilenebilir projelerle ilgili yatırımları imza ediyor olacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi BOTAŞ ve Shell Arasında LNG Anlaşması İmzalandı - Son Dakika

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