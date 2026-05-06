Bozankaya'dan Romanya'ya 18 Tramvay
Bozankaya'dan Romanya'ya 18 Tramvay

Bozankaya, Yaş Belediyesi'ne 18 tramvayı teslim edip projeyi tamamladı, sürdürülebilir ulaşım sağladı.

Bozankaya, Romanya'nın Yaş Belediyesi ile imzaladığı sözleşme kapsamında ürettiği 18 adet tramvayı teslim ederek projeyi tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bozankaya, uluslararası projelerine yenisini daha ekledi. Yaş Belediyesi'ne 18 adet tramvayı teslim eden şirket, Avrupa pazarındaki konumunu daha da güçlendirirken, sürdürülebilir ve akıllı şehir çözümleri konusundaki iddiasını ortaya koydu.

Yaş Belediyesi ile 2019'dan itibaren işbirliği yapan şirket, bu kapsamda ilk etapta 16 adet 5 modüllü tramvayı şehre kazandırmıştı. Bu yıl tamamlanan ikinci proje kapsamında teslim edilen 18 adet 3 modüllü tramvayla birlikte kentteki Bozankaya tramvayı sayısı 34'e yükseldi.

Yeni nesil araçların devreye alınmasıyla, kentteki toplu ulaşım kapasitesinin artırılması, trafik yoğunluğunun azaltılması ve yolcu konforunun yükseltilmesi hedefleniyor.

Kent için özel olarak geliştirilen 3 modüllü tramvaylar, 200 yolcu kapasitesi, 20 metre uzunluk ve 2,4 metre genişliğiyle şehir içi ulaşımda verimlilik sunuyor.

Tasarımı ve mühendislik çözümleriyle öne çıkan araçlar, enerji verimliliği sistemleri sayesinde düşük enerji tüketimi sağlarken, işletme maliyetlerini de minimize ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, 2019'da imzaladıkları ilk sözleşme kapsamında ürettikleri araçların 5 modülden oluştuğunu belirtti.

İki yıl önce imzaladıkları yeni sözleşmede şehrin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak 3 modüllü tramvaylar tasarladıklarını aktaran Günay, Nisan 2026 itibarıyla tüm teslimatları tamamlamış olmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Günay, her projede şehirlerin kendine özgü ihtiyaçlarına odaklandıklarını kaydederek, "Araçlarımızı tasarlarken AR-GE'den üretime kadar tüm süreçleri titizlikle yönetiyoruz. Terzi usulü yaklaşımımız sayesinde şehirlerin sürdürülebilirlik hedeflerine doğrudan katkı sağlıyoruz. Yaş için geliştirdiğimiz 30 metrelik araçların ardından, 20 metrelik tramvaylar da artık şehir halkına hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

Tamamen elektrikli ve sıfır emisyon prensibiyle çalışan tramvayların Yaş'ın sürdürülebilir ulaşım vizyonuna doğrudan katkı sunduğunu vurgulayan Günay, "Düşük karbon ayak izi ve çevre dostu teknolojilerimizle, şehir içi ulaşımda çevresel etkileri azaltıyoruz. Yenilikçi mühendislik yaklaşımımızla Avrupa'da sürdürülebilir toplu ulaşım dönüşümünün önemli aktörlerinden biri olmaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

