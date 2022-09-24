Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, yaptığı açıklamada, "25 çiftçiye, getirisi toplam 2 milyon lira olan ve 1500 dekar arazide ekilecek olan 50 torba kanola tohumu teslim edildi. Devletimizin desteğiyle 500 dekar olan üretim alanı bu sayede 3'e katlayacak. Ürettikçe çiftçilerimiz kazanacak, ülkemiz kazanacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Bilecik, Bozüyük, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Bozüyük'te çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı - Son Dakika

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